Anuncian “Premium Pay” de $2,000 para empleados de la industria privada

El secretario interino del Departamento de Hacienda (DH), Ángel Pantoja Rodríguez, anunció el jueves que patronos de industrias específicas en el sector privado, ya pueden acceder al enlace en sus cuentas de SURI para solicitar el pago de compensación adicional o Premium Pay, a favor de los empleados que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

El pago de Premium Pay será de $2,000 y proviene de un fondo de $200 millones asignados por el gobernador Pedro R. Pierluisi, para pagos de remuneración adicional y forman parte del Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Local de Coronavirus de la Ley ARPA de 2021. Los pagos se realizarán mientras los fondos estén disponibles.

¿Qué patronos pueden solicitar la compensación para sus empleados?

Servicios de seguridad

Servicios o profesionales de salud

Supermercados

Colmados

Farmacias

Transporte de carga

¿Qué empleados cualifican?

Son elegibles empleados que hayan devengado un salario base o compensación menor de $40,000 para el año calendario 2020 o 2021. Deben haber completado al menos 500 horas de trabajo esencial de manera presencial desde el primero de marzo de 2020 y al momento de la solicitud del Premium Pay, continuar realizando trabajo esencial a favor del patrono elegible.

“Se considera trabajo esencial realizar funciones críticas para salvaguardar el bienestar y la salud pública, como interactuar con pacientes o con público de manera presencial, tener funciones que impliquen el manejo de inventario para el uso de pacientes o público o ser compañero de alguna persona que cumpla con los primeros criterios”, aclaró Pantoja Rodríguez.

Destacó que en este programa están excluidos empleados de hospitales y de CDT, porque éstos serán elegibles bajo otra iniciativa que será implementada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Para acceder al enlace, los patronos deberán entrar a sus cuentas en SURI y en la parte superior, sección de Alertas, seleccionar el enlace Premium Pay – Sector Privado. Allí deben completar la información requerida y oprimir Someter.

Los patronos elegibles deberán contar con un Certificado de Registro de Comerciante vigente y consentir con los términos y condiciones establecidos en las guías del programa, disponibles en www.aafaf.pr.gov/fondos -federales-covid-19.

La compensación Premium Pay no constituirá no constituirá un ingreso para el patrono ni para el empleado y por lo tanto no estará sujeto al pago de contribución sobre ingresos.

Para obtener más información, puede acceder a la Carta Circular del Área de Rentas Internas 21-19, disponible en la página web del Departamento www.hacienda.pr.gov, sección de Publicaciones de Rentas Internas.