Disponible la vacuna bivalente contra el COVID-19 en dos centros fijos

La directora de la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud (VOCES) Ana Rodríguez, anunció este miércoles que ya está disponible la nueva vacuna bivalente contra el COVID-19 en los ahora sus centros fijos de vacunación en Plaza Las Américas y Mayagüez Mall.

“La vacuna bivalente es una reformulación de la vacuna contra el COVID-19 que protege contra el SArsCOV2 y las nuevas cepas BA.4, BA.5 y sus variantes. En estos momentos la vacuna que hemos recibido ya ha perdido efectividad contra la variante de Ómicron, la más prevalente en Puerto Rico. Este refuerzo es necesario. Se han administrado millones de dosis en el mundo entero y se ha demostrado que la vacuna es segura y eficaz”, dijo la doctora Rodríguez en declaraciones escritas.

Una sola dosis del nuevo refuerzo bivalente debe ser aplicada al menos dos meses después de haber terminado la serie primaria (dos dosis originales) o dos meses después de haber recibido cualquiera de las dosis de refuerzo. Moderna es autorizada para personas mayores de 18 años en adelante y Pfizer para personas mayores de 12 años o más.

Las vacunas bivalentes, son refuerzos actualizados que contienen dos componentes de ARN mensajero (ARNm) del virus del SARS-CoV-2, uno de la cepa original del SARS-CoV-2 y el otro en común entre los linajes BA.4 y BA.5 de la variante Ómicron del SARS-CoV-2. Esto nos ayudará a interrumpir la transmisión comunitaria.

“Exhortamos a la ciudadanía a actualizar su refuerzo con la vacuna bivalente para seguir disfrutando de una mejor salud, acercándonos a la normalidad y de cara a las fechas festivas que se acercan”, expresó Lilliam Rodríguez Capó, CEO y fundadora de VOCES.

Los profesionales de la salud que vengan con su identificación tendrán acceso a una fila expreso. No se necesita cita para ser vacunado en cualquiera de nuestros dos centros, solo traer su tarjeta de vacunación y ID con foto.

Menores deben estar acompañados por padres o tutor legal. Hay interpretación de lenguaje de señas disponible, y las mujeres embarazadas o personas con necesidades especiales reciben rápido acceso.

Para evitar las complicaciones y secuelas del COVID-19, es importante que la ciudadanía de 12 años en adelante reciba su nueva dosis de refuerzo bivalente y sobre todo los grupos más vulnerables. .

Para más información visite vocespr.org y salud.gov.pr, y las redes sociales de VOCES Coalición de Inmunización y Promoción de Puerto Rico y del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Los centros de vacunación de VOCES están abiertos de 9:00 a.m. a 8:30 p.m. de lunes a sábado y domingo de 11:30 a.m. a 5:30 p.m. en Plaza Las Américas; y en Mayagüez Mall de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a sábado.