Distribuirán gratis pruebas de COVID-19 a los ciudadanos

El Departamento de Salud distribuirá la próxima semana kits de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 a los puertorriqueños de manera gratuita, adelantó este lunes la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

Según García, Puerto Rico recibirá 10 millones de pruebas por parte del gobierno federal.

Detalló que será Salud quien identifique la cantidad de pruebas asignadas a los ciudadanos y dependerá de la composición familiar de cada hogar.

“Habrá restricciones porque la intención no es que los ciudadanos se hagan pruebas todos los días. La intención es que se distribuyan de forma sabia”, sostuvo.

Mencionó que la situación de disponibilidad y precio debe resolverse una vez el gobierno federal comience con el envío de pruebas caseras.

En Estados Unidos, los ciudadanos tienen que solicitar los kits por internet y los reciben por correo.

DACO no ha recibido quejas por precios de pruebas

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edán Rivera Rodríguez insistió que su agencia no ha recibido quejas por los costos de las pruebas rápidas de COVID-19.

“Hasta el momento a nosotros no nos han llegado muchas quejas sobre el particular. Hemos estado pendientes del asunto en todos los mecanismos que tenemos disponibles. No hemos visto que ha sido un problema significativo, pero eso puede cambiar en cualquier momento”, dijo el secretario a preguntas de la prensa.

El secretario insistió en que la queja mayor es por disponibilidad de pruebas.

“Lo que hay es escasez o vamos a ponerlo de otra forma, hay más demanda que oferta en este momento. Ese ha sido el problema mayor que hemos detectado. Pero en el departamento al menos, no es el tipo de cantidad de quejas que vemos para nosotros identificarlo como un problema. Eso podría cambiar”, dijo.