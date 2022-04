División en el PPD: solicitan reunión de emergencia

La vicepresidenta del Partido Popular Democrático, Carmen Maldonado, urgió por una reunión de emergencia ante la división que existe en la colectividad sobre el tema del aborto y cómo lo ha manejado el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

"Yo creo que hay que trabajarlo de manera inmediata. Esto no se esperar más. Yo entiendo que él (José Luis Dalmau) es una persona capaz, que tiene la capacidad de entender lo que está ocurriendo, de saber lo que está pasando en el piso. Él está escuchando, no solamente a las mujeres del Partido Popular, estamos hablando de las mujeres de todo Puerto Rico", expresó Maldonado en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

"Las damas del país que están totalmente afectadas con este tipo de actos. No solamente las damas del Partido Popular y las mujeres, yo creo que hay muchísimos varones que han estado repudiando estas expresiones y esto es un tema muy serio, muy delicado que no se puede dejar pasar por alto. Esto no debe esperar más", agregó.

La organización "Aborto Libre PR" pide que la medida se derrote.

Finalmente, la vicepresidenta del PPD aseguró que Dalmau Santiago no cuenta con el tiempo necesario para atender a la colectividad.

“El tiempo ha demostrado lamentablemente lo que yo dije desde un inicio. Yo siempre mencioné que iba a ser bien fuerte el rol que tenía que asumir el presidente ya que tenía una responsabilidad muy importante, que es la presidencia del Senado. Eso no es cualquier cosa. Allí se trabaja de manera incansable. Hay demasiado trabajo para realizarse como para atender de igual manera un partido, la colectividad nuestra, que requiere atención inmediata y unos esfuerzos más allá de los que siempre se habían realizado. Vuelvo y repito, de cara al 2024 hay que hacer un trabajo sumamente responsable y esto requiere de tiempo”, añadió.

Grupos a favor y en contra de la medida se manifestaron frente al Capitolio.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago catalogó como un "asesinato" el aborto de un feto que alcanza una viabilidad luego de las 22 semanas de gestación, en defensa del Proyecto del Senado 693 del que es coautor.

Lee: “Es asesinato”: José Luis Dalmau sobre el aborto luego de las 22 semanas

Tras estas expresiones, la presidenta de las Mujeres de la Colectividad Roja, Ada Álvarez Conde, opinó Dalmau Santiago no debería ser presidente del Senado y del PPD a la misma vez.

“Yo creo que es un error y hay que evaluarlo. Sus expresiones han sido crasas y creo que le ha hecho mucho daño ser presidente de ambos cuerpos, de un partido y del Senado y eso es algo que se debe evaluar seriamente. Porque en esta ocasión eso fue la línea que afectó no solamente a las mujeres, sino también al partido”, dijo Álvarez Conde en entrevista radial con NotiUno.

De igual manera, Álvarez Conde insistió en que la Junta de Gobierno del PPD tiene que convocarse y resolver la situación creada con las expresiones de Dalmau Santiago sobre el aborto.