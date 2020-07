DMO debe anunciar Puerto Rico “no está abierto para turismo”, según Salud

La Organización de Mercadeo de Destino de Puerto Rico (DMO) debe anunciar el País "no está abierto para turismo", según secretario del Departamento de Salud (DS), Lorenzo González.

Según González, el DMO debe anunciar "inmediatamente" Puerto Rico no está abierto para turismo. La situación se discutiría hoy con DMO y Turismo.

Ayer, domingo, decenas de turistas caminaron sin mascarilla y distanciamiento -violando la nueva Orden Ejecutiva- alrededor del Condado, en San Juan.

"(Los turistas) si viene a un hotel tiene que seguir las reglas del Estado. Hoteles no tienen razón para obviar una Orden Ejecutiva", dijo González durante entrevista radial (Radio Isla 1320).

"Los turistas NO cumplen la reglas (usar mascarilla), pues NO salen del 'lobby'. Si un turista NO sigue las reglas tiene (el hotel) que llamar a la Policía", agregó.

"Pienso el coronavirus no existe", dijo un visitante de Florida a Telenoticias.

Muchos turistas no quieren usar mascarillas ni mantener el distanciamiento físico, denuncia comerciante del #Condado a @TelenoticiasPR. Constatamos la situación y un turista de la Florida nos dijo que no cree en el #coronavirus. Detalles a las 11:00 PM. #TelenoticiasPR pic.twitter.com/UwBjkuWG5V — Jeremy Ortiz (@JeremyOrtizTV) July 20, 2020

Este lunes el DS reportó 220 casos confirmados y 185 casos probables. Mientras, dos muertes se sumaron para 180 en total. Las hospitalizaciones por COVID-19 aumentaron a 336.

