Secretario general del PPD le pide al alcalde de Trujillo Alto que “de cara al país”

El secretario general de Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, le hizo un llamado al alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, a que "le de cara al país".

“Mi llamado al alcalde es que le conteste a la prensa y que le de cara al país lo más pronto posible. Yo como secretario, pienso que si este alcalde está siendo investigado, o cualquier alcalde, por las autoridades federales que han establecido que son tarjeta de investigación, tiene que responder a las autoridades y yo adjudicar hacia las autoridades”, expresó el representante en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

"Tiene que responder si cometió un acto ilegal para nosotros tomar acción. Yo no lo voy a llamar para decirle qué funcionario público no debe hacer qué. Ellos saben que no pueden tocar las finanzas públicas", añadió.

Guillito Rodríguez fue suspendido y José Luis Cruz fue citado por un gran jurado federal.

Cruz Cruz ha mantenido silencio luego que trascendiera que había sido citado por las autoridades federales.

Fue el secretario general del PPD quien confirmó el pasado 31 de marzo que el funcionario fue citado por un gran jurado federal.

"El alcalde de Trujillo Alto ha sido citado a un gran jurado federal en donde tendrá que personarse mañana (viernes)", dijo Cruz Bugos en ese momento en conferencia de prensa junto al presidente del PPD y del Senado, José Luis Dalmau.

Legisladores municipales, del PNP y de su partido, exigen que de la cara.

Según se informó, el alcalde contrató asistencia legal. Al momento, Cruz Cruz no ha sido acusado de algún delito.

La citación ocurre a casi cuatro meses del arresto del vicealcalde de ese municipio, Radamés Benítez Cardona, quien fue acusado de conspiración, soborno, "kickbacks" y extorsión por un gran jurado. Según la acusación federal, Benítez Cardona recibía dinero a cambio de asegurar contratos en Trujillo Alto.

Según el FBI, le daban 75 centavos por cada casa en la que la empresa recogía basura.