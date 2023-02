DRNA anuncia el cierre permanente del Zoológico de Mayagüez

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, confirmó este lunes el cierre permanente del Zoológico de Mayagüez.

Además, informó que comenzó el proceso para trasladar a todos los animales a santuarios en Estados Unidos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

"Estamos actuando. Ha llegado el momento de lo que muchos no se atrevieron a hacer, de lo que muchos no se atrevieron a hablar. Hay que hacer lo correcto", dijo la secretaria del DRNA a WKAQ 580 AM.

Rodríguez Vega anunció, además, un nuevo proyecto que ocupará el lugar del zoológico y que no incluirá animales. Se espera esté completado en dos años.

“[Habrá] espacios abiertos, espacios donde la gente pueda hacer caminatas, contacto con la naturaleza, espacios para aprendizaje y educación de asuntos ambientales y cosas como cambio climático, la reforestación. Lugares para hacer “camping”, lugares donde puedas estar un día con tu familia”, explicó.

El zoológico estuvo cerrado desde el paso del huracán María en el 2017.

DRNA dice que tenía más de 20 años, pero un documento entregado a Rayos X indica que tenía poco más de 10. El animal vivía en una pequeña jaula.

Indican que tenía úlceras porque por su condición llevaba días en una misma posición, sin moverse.