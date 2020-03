DRNA recuerda veda de captura de especies en aguas estatales y federales

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciado Rafael Machargo Maldonado, le recordó el miércoles a la ciudadanía que todas las regulaciones, reglamentos y vedas continúan vigentes durante la situación de emergencia del COVID-19.

Cualquier individuo que viole estas disposiciones se expone a pagar un mínimo de 100 dólares por cada espécimen capturado durante este periodo.

“Artículo 8.48. Viole el periodo de veda del guajil (Mycteroperca venenosa) del 1 de febrero al 31 de abril de cada año. Cualquier ejemplar capturado deberá ser liberado inmediatamente y devuelto al mar, vivo o muerto”, recordó el funcionario en comunicación escruta

Estamos en periodo de veda o prohibición de pesca del mero guajil (Mycteroperca venenosa) en aguas estatales. Es el periodo de reproducción de la especie, por lo cual exhortamos a que no compre esta especie. Si no hay demanda, no hay pesca.

El Cuerpo de Vigilantes continúa sus labores de patrullaje e intervenciones por lo que le exhortamos a que alerte de cualquier violación llamando al 787-724-5700.

Vedas vigentes en Agua Federales:

Guajil prieto (Black grouper) 1 de febrero al 30 de abril

Guajil Pinto (Tiger grouper) 1 de febrero al 30 de abril

Cherna amerinana (Red grouper) 1 de febrero al 30 de abril

Guasa aletiamarilla (Yellowedge grouper) 1 de febrero al 30 de abril

Una vez más, exhortamos a toda la ciudadanía a que siga los reglamentos de pesca hoy y siempre, para así poder tener una pesca saludable.

