DSP remueve de funciones a escolta de Janet Parra

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, informó este miércoles que solicitó a las oficinas correspondientes que rindan un informe detallado con relación a la alegación de que un escolta de la designada secretaria de Justicia, Janet Parra, llamó a un empleado del Capitolio para preguntar quiénes habían visitado la oficina del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

"En el DSP conociendo el alto interés que ha generado el intercambio entre los agentes y que siempre tomamos con la mayor seriedad cualquier planteamiento que pueda poner en duda la ética o el proceder de nuestros empleados, impartí instrucciones a las oficinas correspondientes para que recopilen toda la información relacionada con el alegato y me rindan un informe detallado al respecto", indicó Garffer.

Indicó, además, que el agente ya no formará parte de la escolta de Parra, y fue reasignado a la División de Seguridad y Protección de la Policía de Puerto Rico, mientras se hacen las evaluaciones pertinentes.

Habrían pedido los nombres de quienes se reunieron con Rivera Schatz en días recientes.

La controversia surgió cuando el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales, reiteró el su oposición al nombramiento de Parra como secretaria de Justicia y lanzó una denuncia sobre el supuesto intento de su equipo para acceder a las grabaciones de seguridad del Capitolio.

Según Morales, una persona que labora en la oficina de Parra contactó a un empleado del Capitolio solicitando videos de las cámaras de seguridad con el propósito de identificar quiénes de la fiscalía de Humacao había acudido a la oficina del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a entregar información en contra de la funcionaria, que gira en torno a su descalificación como abogada en un caso criminal.

DOCUMENTO EN PODER DE TELENOTICIAS

Telenoticias obtuvo copia del informe de la Oficina de Seguridad del Capitolio, que confirma que, la noche en que tres fiscales entregaron información a Rivera Schatz, un agente de la escolta de la designada secretaria de Justicia, intentó obtener los nombres de las personas que lo visitaron.

"Mientras me encontraba en mi residencia, observé una llamada perdida proveniente del agente Soto, escolta de la nominada secretaria de la Justicia, Sra. Janet Parra Mercado. Procedí devolver la llamada de forma inmediata. El agente respondió, nos saludamos cordialmente y, acto seguido, me preguntó si tenía conocimiento sobre quién había visitado en días recientes la oficina del señor Senador. A dicha pregunta le respondí que no estoy autorizado a divulgar esa información, y que no me corresponde informar sobre quién entra o sale de las oficinas del Senado", lee el informe.

Los portavoces del PNP, el PPD y Proyecto de Dignidad exigieron a la designada que aclare si dio instrucciones a esos efectos o si, de no haberlo hecho, tomó acción contra el agente.