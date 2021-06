DTOP distribuirá $10 millones para mejoras y mantenimiento de carreteras de los municipios

El director ejecutivo del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) Emilio Garay Vega, reconoció el miércoles, en una vista pública de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización que la agencia cuenta con un convenio asegurado de $10 millones para distribuirlos entre todos los municipios para mejoras y mantenimiento de las carreteras.

Mencionó que los fondos se encuentran listos para ser distribuidos y solo falta la firma de la secretaria de la agencia y los alcaldes. Estas expresiones fueron realizadas en la tercera vista pública presidida por el representante Juan José Santiago sobre el Proyecto de la Cámara 825, que busca viabilizar la transferencia de las carreteras secundarias y su mantenimiento a los municipios de Puerto Rico.

De acuerdo con el legislador, el propósito del proyecto es que los municipios obtengan mayor autonomía y puedan mejorar las fallas más apremiantes, en cuanto a la infraestructura vial del país y expandir su capacidad para prestar servicios directos a la ciudadanía.

Asimismo, Santiago Nieves destacó que una de las ventajas del proyecto es que crea un estatuto legal estableciendo por ley para la recurrencia de transferencia de fondos de manera sensata y satisfactoria de modo que los alcaldes puedan atender las carreteras secundarias y terciarias. ‘’Lo bueno de este proyecto es que no se dependería de los legisladores ni de los secretarios que somos temporeros en estos puestos y así ellos podrán tener sus fondos siempre a la mano’’, mencionó.

‘’Además, con esta medida buscamos procurar una fórmula empírica real que garantice el mínimo por kilómetro para que ese alcalde pueda atender las carreteras que no son atendidas actualmente por el DTOP. La ventaja de esto es, claramente, evitar el discrimen fiscal, ya que por ejemplo 14,000 dólares asignados solo a Comerío no dan abasto, pero vemos otros municipios que reciben el doble y triple’’, añadió.

La Comisión Cameral recibió la visita de Garay Vega y de Marilyn Rodríguez Díaz, directora de Área de Construcción de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Garay Vega, aunque admitió que la reducción de plantilla de empleados y presupuesto a la agencia ha afectado el servicio y mantenimiento que se le brinda a las carreteras, indicó que ‘’el problema que se busca remediar a través de esta medida no se soluciona transfiriendo la conservación de las carreteras secundarias al municipio, sino creando alianzas con los ayuntamientos para que sean de beneficio para Puerto Rico’’.

Por otra parte, DTOP confirmó que retomaron la creación de alianzas y acuerdos con los municipios, a través de la otorgación de convenios para el desyerbo y mantenimiento de carreteras. Además, informaron que la distribución de fondos de los convenios está basada en el número de kilómetros de vías estatales dentro de los límites geográficos de cada jurisdicción municipal.

En cuanto a los fondos asignados para el desyerbo, la entidad gubernamental ha distribuido mediante convenios 1.5 millones de dólares y se encuentran en proceso de desembolsar unos 3.5 millones de dólares adicionales.

DTOP recalcó su oposición al proyecto exponiendo que la agencia al brindar el mantenimiento de carreteras, demandas y reclamaciones a los municipios. Si se traspasaran esas responsabilidades a los municipios, esta acción conllevaría un aumento en las primas de seguros de compromiso para cada ayuntamiento.

El proyecto busca utilizar 67 por ciento de los fondos asignados al Programa Abriendo Caminos para que se transfieran a los gobiernos municipales. Sin embargo, el director Ejecutivo de DTOP alertó que las asignaciones del programa se basan en fondos estatales y no son recurrentes.

A su vez, Garay Vega aseguró que la Fase IV del Programa está pautada para comenzar en julio del 2021, donde estimó que se podrían depositar unas 325,0000 toneladas de asfalto y atender unos 930 kilómetros de carreteras. ‘’Estos estimados están sujetos a cambios una vez se evalúen las carreteras de cada municipio. Según el Plan Fiscal certificado, se asignaron 87 millones de dólares para esta fase’’.

El legislador por el Distrito 28 expresó su frustración con el Programa Abriendo Caminos, en el que el cuatrienio pasado se le asignó al Municipio de Comerío 5 millones de dólares para atender un solo tramo de la Carretera 167. ‘’Es una falta de respeto pensar que con esa cantidad de dinero se pretenda atender solo un tramo de la carretera del municipio’’.

De igual modo, la directora de Área de Construcción de la ACT expuso que ‘’como alternativa, la mejor forma de atender el mantenimiento de las carreteras estatales es mediante la otorgación de los convenios que les permiten a los municipios para atender sus prioridades, mientras el Estado continúa con su responsabilidad constitucional de atender los diversos aspectos de grado experto requerido’’.

‘’Yo aun no logro entender que a cuatro años de los huracanes nos digan que los planes ante los derrumbes sigan en planificación y diseño. Además, hay una resistencia histórica del gobierno central que me es difícil de dirigir, me choca y me duele que no se trabaje para mejorar los servicios de los ciudadanos”, continuó el Representante.

De igual forma, Santiago Nieves denunció fuertemente que ‘’14,000 dólares asignados para Comerío no dan para mantener las carreteras estatales, pero hay otros ayuntamientos que reciben más fondos resultando claramente en un discrimen fiscal’’.

Garay Vega admitió que 14,000 dólares no son suficientes para atender los problemas de las carreteras. ‘’El problema es que DTOP no está recibiendo los fondos necesarios y adecuados para cumplir con las responsabilidades’’.

Con el propósito de viabilizar este proyecto, la Comisión ordenó la designación de un “Comité Para el Traspaso o Transferencia del Mantenimiento de las Carreteras Secundarias y Terciarias” por cada municipio participante. El Comité deberá tener representación del Secretario del DTOP y de la Federación y Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. Los tres organismos tendrán que incluir áreas de política pública, asesoramiento legal, bienes raíces y presupuesto.

Por otro lado, se atendió la medida de la autoría del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y los representantes Jesús Santa Rodríguez y Santiago Nieves, busca crear la “Ley para la Municipalización y el Mantenimiento Óptimo de los Planteles de Educación Pública” y viabilizar la transferencia voluntaria de las gestiones no docentes en los planteles escolares a los municipios.

Por parte del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadores (SPT) compareció su vicepresidente Israel Marrero Calderín y la tesorera, Keila Coss Pabellón.

‘’Estos traspasos sin lugar a duda, traerá consigo más inconvenientes y desafíos que beneficios, no solo a los gobiernos municipales y central, sino a la comunidad escolar en general, incluyendo a los empleados del Departamento de Educación’’.

Marrero Calderín manifestó su ‘’rechazo y desacuerdo’’ con lo que persigue la medida. ‘’El alcance y significado de la medida propuesta, tal cual redactada, es un ataque frontal a la existencia misma de los sindicatos que representan a los trabajadores de la Unidad Apropiada que laboran como empleados no-docentes en el Departamento de Educación (DE)’’.

El Vicepresidente del Sindicato catalogó como ‘’incapaces’’ a los gobiernos municipales en la administración de sus finanzas. ‘’Nos sorprende que los legisladores propongan brindarles a los ayuntamientos más responsabilidades adicionales’’.

A lo que el Representante de los municipios de Comerío, Naranjito, Corozal y parte de Barranquitas ripostó diciendo que ‘’yo no pretendo darle más poder a los alcaldes, sino mejorar la calidad del servicio. Sé que hay limitaciones fiscales, pero yo tengo muchas dudas si DTOP y agencias correspondientes están cumpliendo con sus tareas y deberes hacia las carreteras’’.

