Durante últimas semanas | 16 arrestos y 354 denuncias por violentar la Orden Ejecutiva

El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, informó este miércoles los resultados más recientes sobre arrestos y denuncias por violentar la Orden Ejecutiva 2020-062 en las 13 áreas policiacas.

Según las estadísticas de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo, del 22 de agosto al 9 de septiembre de 2020 se han realizado 16 arrestos y 354 denuncias por violentar la Orden Ejecutiva 2020-062, que procura prevenir el contagio con Covid-19.

Escalera Rivera dio en declaraciones escritas la distribución de arrestos y denuncias por violentar la Orden Ejecutiva.

A continuación, el desglose por áreas policiacas:

-San Juan | Un arresto y 15 denuncias

-Arecibo | Tres arrestos y 47 denuncias

-Ponce | Cuatro arrestos y 127 denuncias

-Humacao | No arrestos y una denuncia

-Mayagüez | No arrestos y 27 denuncias

-Caguas | No arrestos y no denuncias

-Bayamón | Seis arrestos y 61 denuncias

-Carolina | No arrestos y 2 denuncias

-Guayama | Un arresto y 18 denuncias

-Aguadilla | No arrestos y no denuncias

-Utuado | Un arresto y 20 denuncias

-Fajardo | No arrestos y 15 denuncias

-Aibonito | No arrestos y 21 denuncias

