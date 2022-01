Econo comprará miles de cajas de ñames de agricultor para que no se pierdan sus cosechas

El secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, llevó a cabo este martes, una reunión con agricultores en Barranquitas para atender la situación de la producción de ñames en el municipio.

“Llevo trabajando con esto desde noviembre del año pasado cuando surgió la gran producción de ñame. Comenzamos en el municipio de Las Piedras, continuamos en San Sebastián y en Aguada. Tan pronto supe de la situación en Barranquitas me comuniqué con el agricultor Jesús Santos y acorde con él convocar una reunión entre los agricultores de la zona para ayudar a mercadear el producto”, informó el secretario en la reunión.

De igual forma, el secretario expresó que ha logrado la colaboración de las grandes cadenas en aumentar las compras de nuestros agricultores.

El Supermercado Econo y Walmart son las cadenas comprometidas hasta el momento.

En el caso de Econo, la cadena comprará las primeras 3,000 cajas de ñames hasta el 18 de febrero.

Por su parte, el agrónomo de la cadena de Supermercado Econo, Salvador Ramírez, quien estuvo presente en la reunión, expresó que “el llamado es al consumidor para que apoye el producto local. Supermercado Econo, es una cadena netamente puertorriqueña y apoyamos lo de aquí, pero necesitamos que los consumidores consuman el producto local”.

También, el agrónomo de Walmart , Jorge Ramírez explicó que, “ la compañía lleva aproximadamente 12 años con el Programa de Agroempresarios dirigido a la relación con los agroempresarios locales. Nosotros reconocemos el valor del producto local, pero el consumidor lo tiene que pedir”.

Por otro lado, los agricultores mostraron su agradecimiento por la iniciativa y acordaron formar un equipo de trabajo para establecer la coordinación de la Cooperativa de Mercadeo, proyecto que el Secretario está impulsando para facilitar la distribución entre los agroempresarios y las cadenas.

El agricultor había denunciado a través de Facebook que se le pierden las cosechas de ñames al no encontrar a quien venderle sus productos.

"Saludos buenas noches, desde que tengo FB trato de no publicar artículos negativos porque no me gusta ese tipo de publicaciones. Pero hoy lo tengo que publicar. Durante varios años además de ser comerciante también tengo mi agricultura lo cual tengo mis empleados que laboran en mi finca. El año 2021 a pesar de que ha sido difícil siempre estábamos positivos de que nuestras siembras se iban a lograr vender. Fueron varios meses contra viento y marea dimos lo mejor con toda dedicación y esfuerzo para cosechar nuestras siembras. Les digo que para el pequeño agricultor no ha sido fácil. Aquí les presento mi producción de ñame más de 8 meses de sacrificio tirados por la borda porque no hay venta para nuestros productos de aquí del país. Lamentablemente el pequeño comerciante y pequeño agricultor estamos condenados a desaparecer por los pulpos y las cadenas y las mega tienda que no les interesa el producto local, prefieren traerlos de otros países. Ahí les de eso al Departamento de Agricultura y a los políticos de este país que no saben lo que es el sacrificio del pequeño agricultor", escribió.