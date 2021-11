Ednita Nazario se corona como “La reina del Choliseo”

La ponceña Ednita Nazario tiene en el Coliseo de Puerto Rico un mural conmemorativo, por lograr el récord de la única mujer con 19 funciones "Sold Out".

“Oh My God! Yesssssss! ¡Dios mío! You got it, girl!”, expresó la artista cuando vio su mural.

Con el éxito del espectáculo “La Más Loca La Más Bella”, Nazario ahora tendrá su espacio al lado del exponente de música urbana, Daddy Yankee.

Nazario agradeció a su público que la ha apoyado durante tantos años y a todos los que de alguna forma u otra ha tenido que ver con el desarrollo de su exitosa carrera.

El mural fue realizado por Lexter Leonardo, artista gráfico de la cantante, y está localizado justo al lado del mural de Daddy Yankee.

Ednita Nazario fue sorprendida por su productor José “Pepe” Dueño y Jorge L. Pérez, gerente regional de ASM Global, quienes también le obsequiaron con un cuadro conmemorativo y una caja de bombones de chocolates.

La acompañaron los integrantes de Súbete a Mi Moto Tour Johnny Lozada, Ricky Meléndez y Miguel Cancel, el cantautor Manolo Ramos, Ángelo Medina, quien fue su manejador por muchos años, y todo el equipo de producción de la artista.