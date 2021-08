Educación: 63% de los estudiantes convocados acudieron al primer día de clases

El Departamento de Educación (DE) reveló este miércoles las cifras de los maestros y estudiantes que asistieron a las escuelas en el inicio del semestre.

Según la agencia, de los estudiantes convocados, asistieron un 63.4%, mientras que el 96% de los maestros llegaron a su puesto de trabajo.

Unos 742 planteles y centros educativos abrieron.

En el inicio del año escolar se reportó:

Asistencia:

- Maestros 96%

- Directores 97%

- Estudiantes convocados 63.4%

- Apertura de planteles y centros educativos 742



Vacunación:

- 75.8% de estudiantes hábiles vacunados

Reconoce que hay escuelas que dan vergüenza

El secretario de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, admitió, las condiciones deplorables en algunos planteles escolares en el marco del inicio del semestre escolar.

“Sin duda alguna hemos visto cómo la mayoría de las comunidades escolares sí se movieron. El resultado de lo que hemos visto es que hoy por hoy, hay muchas escuelas listas. Hay escuelas que dan vergüenza, yo no se lo voy a negar al país y que no es lo que se merecen ninguno de nuestros niños y ninguno de nuestros maestros, dijo Ramos Parés en un encuentro con periodistas en la escuela Ángela Cordero Bernard, de la Urbanización Villa del Carmen en Ponce.

“A eso nosotros vamos a estar metiéndole mano, desde la realidad, el aspecto de la supervisión y repasar nuestros procesos en la supervisión y de otro lado, la asignación de recursos para que nuestra escuela esté en óptimas condiciones”, añadió.

Los planteles no le pertenecen a Educación. ¿Dónde están los responsables?

En cuanto al informe de situaciones, el titular interino de Educación dijo desconocer mayores detalles, y aseguró que ya en la tarde podrá ofrecer un resumen sobre este inicio de semestre escolar.

Cuestionado sobre estudiantes que tuvieron que esperar bajo el sol para entrar a los planteles, Ramos Parés contestó: “Nada está escrito en piedra. Estamos regresando después de año y medio. Todo el mundo tiene preocupaciones por el COVID, así que, estamos siendo sumamente estrictos. Lo hemos visto en este plantel escolar visitado hoy cómo los mismos niños narraban, igualmente el proceso de entrar al plantel fue un proceso bastante estricto sobretodo porque queremos asegurar una continuidad del servicio, pero igualmente lo vamos a repasar. Nadie debe estar bajo el sol y menos para una entrada que debe ser bastante rápida”.

Sobre los maestros vacunados, informó que un 96 por ciento completaron su vacunación. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cantidad de estudiantes, mayores de doce años, que estén vacunados.

Por último, el secretario interino de Educación rechazó denuncias sobre temas de sexualidad bajo la implementación de perspectiva de género.

“Y no lo es. El maestro que esté hablando eso es una falsedad que no existe. No ha bajado absolutamente nada a los planteles escolares y quiero ser enfático. Si hay información de alguien compartiendo algo que en este momento no ha sido autorizado, que levante bandera para nosotros poder intervenir”, dijo Ramos Parés.

Durante la visita a la escuela Ángela Cordero Bernard, el titular de Educación estuvo acompañado del alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, y varios legisladores de distrito.

Gobernador insiste en el regreso a clases

El gobernador Pedro Pierluisi se molestó el martes, al ser increpado sobre denuncias de distintos sectores sobre la pobre preparación -desde los temblores de enero del 2020 y la pandemia del coronavirus- en los planteles escolares en la víspera del regreso a clases, pospuesta por el paso este fin de semana de la tormenta tropical Grace y dijo apostar a que la “mayoría” de las escuelas están en condiciones.

El mandatario responde a quienes piden que se cancelen las clases presenciales ante el aumento de casos positivos.

“Es que todo el mundo es mucha gente y ese negativismo está fuera de lugar. Venga de donde venga. La premisa es totalmente equivocada”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Mencionó –como en distintas ocasiones- que las escuelas son seguras pues un ingeniero las certificó, incluyendo las que tienen columnas cortas.

“Todos son seguros porque un ingeniero estructural certificó que cada plantel que va a abrir mañana es una facilidad segura, incluyendo los que tienen columnas cortas”, dijo Pierluisi Urrutia.

