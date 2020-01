Anuncian nueva fecha para el comienzo del segundo semestre escolar

El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, informó este viernes que las clases en el sistema público estaría comenzando el 21 de enero para el personal de las escuelas y el 22 para estudiantes. Las mismas se retomarían solo en aquellos planteles que hayan sido debidamente inspeccionados y estén aptos para operar.

Ingenieros licenciados continúan visitando las escuelas para la inspección de la infraestructura luego de los temblores reportados en los últimos días.

La determinación final de esas fechas, precisó Hernández Pérez, se tomará a medida que avancen los trabajos de inspección en las escuelas; este sería el escenario más real, según los análisis y línea de tiempo estimada por el Comité Interagencial de Inspección de Escuelas, liderado por el ingeniero Carlos Pesquera, y que incluye a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

“Para la tranquilidad de los padres, maestros y estudiantes, las clases no comenzarán este lunes. Tenemos un compromiso con la seguridad de nuestras comunidades escolares y queremos garantizar que todos los centros educativos e instalaciones del Departamento de Educación (DE) hayan sido inspeccionados por ingenieros licenciados. En los próximos días, este personal especializado y capacitado completará las visitas y, una vez presentados los informes por escrito, el comité hará sus recomendaciones. Aquellas escuelas que no cumplan con los estándares de seguridad establecidos en el proceso de inspección no comenzarán clases; sin embargo, las que sí, podrán iniciar en esas fechas”, explicó el jefe de Educación.

Hasta ayer, jueves, más de 90 escuelas en las regiones educativas de Ponce y Mayagüez habían sido inspeccionadas por ingenieros y personal especializado de apoyo. Hoy, y durante los próximos días, continuarán las visitas a los 856 planteles.

“El análisis es detallado y la toma de decisiones será seria, discutida ampliamente entre todos los integrantes del grupo y posteriormente informada a nuestras comunidades escolares”, subrayó el secretario.

