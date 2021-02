Estudiantes de kínder a tercer grado comenzarían en marzo

La secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, anunció este lunes que los grados que comenzarán clases presenciales en marzo -en ciertas escuelas- serán kínder a tercero, duodécimo y Educación Especial.

Según informó, acomodarían entre ocho y 12 estudiantes por salón y el horario sería hasta 11:00 a.m. - 11:30 a.m. Los grupos se dividirían en dos: A y B. Cada uno iría dos veces por semana al salón. El resto de sus clases, serían de forma virtual.

"Será gradual, paulatino y seguro", sostuvo Aponte sobre el regreso a clases presenciales.

La funcionaria indicó que en todos los planteles habrá termómetros, mascarillas adicionales y productos de limpieza. Serías las enfermeras quienes estarían a cargo del cernimiento de todos los estudiantes.

El comedor escolar no será utilizado. El almuerzo sería "grab and go" (agarra y lleva).

Además, los padres no podrían entrar a las escuelas.

Al momento, Educación no ha confirmado los planteles que abrirán. Según indicó Aponte, el anuncio se hará "próximamente".

Muestran el protocolo para prevenir que entren estudiantes enfermos.

