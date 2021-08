Educación utilizará planteles pese a advertencia por columnas cortas

El regreso a las aulas públicas del país sigue en pie para el 16 de agosto, aún cuando el repunte de casos de COVID -19 alcanza el 10 por ciento de positividad y a pesar de que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) advirtió que las estructuras escolares no están aptas para recibir a sus estudiantes.

En entrevista con Radio Isla 1320, el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos, indicó que la determinación es favorecida por los resultados de los informes de firmas de ingeniería que fueron contratadas para inspeccionar las escuelas después de los eventos telúricos que experimentó la Isla el pasado año.

“Obviamente, sí tenemos el tema de la columna corta que vamos a estar reparando”, apuntó.

Los trabajos de reparación se estarían realizando este año e indicó que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) le concedió un término de aproximadamente 10 meses para culminar las reparaciones.

“Hay un pedido de las comunidades de regresar (a clases), hay un asunto de seguridad que vamos a estar vigilantes a todo lo que pueda pueda estar pasando”, dijo.

Ante la inseguridad que pueda desencadenar en los padres la advertencia del Colegio de Ingenieros, el secretario los invitó a la preparación.

“Hablamos de preparación porque con las estructucturas nadie puede dar a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir y cuál va a ser la reacción. Sí tenemos la imagen de (la escuela) Agripina Seda, Guánica, una estructura que colapsó un día después de ese terremoto grande en enero”, apuntó.

En días recientes, el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el ingeniero Juan. F. Alicea Flores, denunció que los trabajos descritos en las subastas de la AFI para reparar las escuelas públicas no resolverá el problema de vulnerabilidad sísmica de los planteles y solo funcionará como un paliativo en muchos casos. Advirtió que si no se conoce a fondo la condición global de la estructura de cada escuela no se pueden determinar las acciones que hay que tomar para reforzarlas y sus costos.

No hay cambios en el protocolo para manejar los contagios de COVID-19

Ante el manejo del COVID-19 en las escuelas, el titular sostuvo que los protocolos siguen definidos y que no se han concretado cambios a pesar del repunte de los casos positivos. Tampoco descartó la posibilidad de que en algún momento hayan cambios en ese protocolo.

“Hemos visto y hemos seguido en contacto, no solo con lo que está pasando en Puerto Rico, sino con lo que está pasando en Estados Unidos. Hemos visto que la clave en detener los contagios no está precisamente en el distanciamiento, sino en otras medidas como el uso de mascarilla, higiene y en la respuesta rápida que podamos hacer en la detección y reacción ante un caso sospechoso”, apuntó.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.