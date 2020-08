Educación y AMPR discuten alternativas para la continuación de las labores docentes

Luego de anunciar que las labores docentes continuarán a distancia una semana más, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, se reunió este viernes con representantes de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) para continuar el diálogo en preparación al año escolar 2020-2021, pautado para comenzar el 17 de agosto.

“Esta serie de reuniones con la organización sindical que representa a los maestros del sistema público persigue llegar a acuerdos para el regreso a clases que, como sabemos, este año representa un reto. Sé que hay algunas inquietudes entre el magisterio y es por eso que el equipo del Departamento de Educación, así como médicos y epidemiólogos del Departamento de Salud estuvieron disponibles para aclarar algunas dudas”, sostuvo Hernández Pérez en comunicación escrita.

El Distrito Escolar de Woodland informó a los maestros que tendrán que dar sus clases online desde los salones de clases.

“Las decisiones que tomamos en la agencia están basadas en los datos científicos provistos por los especialistas; no puedo hacer una toma de decisiones absoluta cuando la situación es cambiante y evoluciona constantemente. Lo que sí les aseguro a los maestros, directores, personal docente y no docente, padres y estudiantes es que en el departamento estamos comprometidos en buscar soluciones que ofrezcan seguridad a todos los componentes de las comunidades escolares”, puntualizó el jefe de Educación al salir de la reunión.

En el cónclave, celebrado esta mañana en la sede de Educación, en Hato Rey, participaron por el Departamento de Salud, la subsecretaria, la doctora Iris Cardona, y la epidemióloga Ruby Serrano. Por la AMPR, las profesoras Elba Aponte y Grichelle Toledo, así como la gerencia del Departamento de Educación en Asuntos Académicos y la Oficina de Convenio Colectivo.

"Si el gobierno no me da una alternativa, me están mandando a morir", dijo una maestra.

El secretario explicó las medidas que puso en marcha la agencia para la limpieza y desinfección de los espacios escolares, como la distribución de jabón antibacterial, desinfectante de manos, productos de limpieza, entre otras. Además, la asignación de 4 conserjes adicionales por escuela, por un periodo de 10 días, para el operativo de limpieza profunda y la entrega de 42 mil mascarillas para los centros educativos en las siete regiones educativas. Para este proyecto, explicó el funcionario, Educación invirtió más de 3.5 millones de dólares.

Se trata de la única superior en ese municipio.

Hernández Pérez anticipó que esta próxima semana volverá a reunirse con el gremio para decidir la modalidad de trabajos de los maestros. “Hay distintas alternativas y queremos llegar a ese punto medio que logre alianzas. Lo más importante es que ningún estudiante se quede sin los servicios educativos”, subrayó.

Para esta próxima semana, la segunda del primer semestre, los maestros continuarán en la discusión de la agenda sistemática y los planes de trabajo con sus directores. Para este semestre escolar, el Departamento de Educación tiene una matrícula, hasta el momento, de 281,577 estudiantes.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.