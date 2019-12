Edward O’Neill: “No esperen que me comporte como un político”

El aspirante a la alcaldía de Guaynabo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Edward O’Neill Rosa se expresó el sábado sobre la controversia por su candidatura.

“Como ha sido divulgado en los medios noticiosos, radiqué mi candidatura a la alcaldía de Guaynabo. Sé que por mi apellido ya comenzaron a desacreditarme como lo han hecho con toda la familia O’Neill, que es grande y diversa.”, dijo.

Según O’Neill, el proceso de desacreditación en su contra “es una reacción de desesperación de alguien cuya ejecutoria ha provocado que la gente de Guaynabo no quiera votar por él.”

A su vez, señaló que lleva que lleva 22 años trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y que nunca ha sido empleado municipal, ni ocupado un cargo electivo.

“Nunca fui candidato a nada, pero doy servicio a los residentes de Guaynabo todos los días. Trabajo en todo Guaynabo y conozco a su gente, sus problemas y aspiraciones. No he ocupado posiciones políticas ni aspirado a cargos electivos, pero en este momento histórico esa es una ventaja.”, aseguró.

“No esperen que me comporte como un político porque no lo soy. No esperen que sea fogoso y ataque y contraataque campañas de lodo, porque mi energía se concentrará en devolver a Guaynabo a su sitial. No esperen de mí que discrimine pues llevo 22 años sirviendo a todos por igual.”, añadió.

El hijo del excalcalde de Guaynabo, Edward O'Neill, hizo oficial este jueves su aspiración por la alcaldía, confirmó June Rivera, el secretario general del partido.

En entrevista con Telenoticias, el actual alcalde, Ángel Pérez, arremetió contra O'Neill, a quien hizo un llamado a pedir disculpas por lo que alegadamente han hecho su padre, el exalcalde Héctor O'Neill, y su hermano, contra quienes hay denuncias de acoso.

Las demandas, dijo, le han costado millones de dólares al municipio.

Armando Izquierdo y Ricardo Aponte, también retarán a Pérez en primarias.

Hasta el momento, Pérez no ha radicado su candidatura.

