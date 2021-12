Hijo de Héctor O’Neill oficializa su aspiración a la alcaldía de Guaynabo

Edward O’Neill Rosa, hijo del exalcalde Héctor O'Neill, confirmó este martes su aspiración a llenar la vacante de la alcaldía de Guaynabo. Se une al senador Carmelo Ríos como los únicos dos candidatos que al momento han oficializado su candidatura.

“Con la humildad y deseo genuino de trabajo que me caracteriza, hago pública mi aspiración a la alcaldía de Guaynabo, consciente de la urgencia de unificar a un pueblo que añora progreso y bienestar”, reconoció.

O’Neill Rosa informó que ha estado en continuo diálogo y visitas a diferentes sectores del pueblo, y asegura que estos han expresado su apoyo y su interés en unirse al esfuerzo colectivo de encarrilar a Guaynabo. O'Neill apuesta al programa de gobierno que en la pasada primaria le ganó un total de 5,647 votos.

Dijo que, de lograrlo, su prioridad será auditar los contratos del municipio.

“Yo no soy político de carrera, soy un trabajador que pondré todo mi empeño en lograr que los Guaynabeños tengan la calidad de vida, la seguridad y el progreso que se merecen. Siempre he estado cerca de ellos en diferentes facetas de mi vida profesional y personal, y conozco de cerca las necesidades de mi pueblo. Esa cercanía a nuestra gente es la que me guiará en cada esfuerzo que hagamos”, aseguró.

Así mismo, el aspirante a la alcaldía de Guaynabo valoró el trabajo de los empleados municipales y los instó a que no pierdan el ánimo por los hechos de días recientes.

“Me siento orgulloso del trabajo de los empleados municipales que día a día demuestran su compromiso con el pueblo. Los invito, en este momento de incertidumbre, a que continúen dando el máximo para asegurar que la ciudadanía pueda seguir recibiendo los servicios esenciales. Yo sé de su entrega y amor por nuestra gran ciudad y por nuestra gente”, añadió.

“Confío en que esta elección especial sea de la altura que nuestro pueblo merece. Que el respeto y la prudencia prevalezcan por el bien de todos. Espero sea un evento donde la democracia y el sagrado derecho al voto se manifieste para que sean los Guaynabeños los que decidamos nuestro futuro”, concluyó.

