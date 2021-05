El boxeador puertorriqueño Yankiel Rivera clasifica a Tokio 2020

La Federación Puertorriqueña de Boxeo (FPB) y el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) recibieron este miércoles, la confirmación del boxeador Yankiel Rivera para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que podrás ver a través de Telemundo. Esto como resultado del sistema de clasificación por escalafón mundial impuesto por la Comisión Especial de Boxeo del Comité Olímpico Internacional (COI), tras cancelarse en abril el clasificatorio de América a realizarse en Buenos Aires, Argentina a consecuencia de la pandemia por COVID-19.

“Recibimos hoy la notificación de que nuestro 52 kilogramos, Yankiel Rivera, es el único que se clasificó por el ‘ranking’. Vamos a aceptar, pero la pelea para que entren más representantes boricuas la seguiremos dando”, dijo José “Chiki” Laureano, presidente federativo.

La FPB tenía en su roster los 10 boxeadores listos para competir en el clasificatorio olímpico cancelado el mes pasado en Buenos Aires, Argentina. Estos eran: Yankiel Rivera (52 kilos), Jean Paul Rivera (57 kilos), Armani Arméstica (63 kilos), Bryan Polanco (69 kilos), Josué Barreto (81 kilos). Christina Cruz (51 kilos), Ashlyann Lozada (57 kilos), Kiria Tapia (60 kilos), Stephanie Piñero (69 kilos) y Nisa Rodríguez (75 kilos).

Por su parte, la presidenta del COPUR, Sara Rosario, indicó que “es un proceso difícil para Puerto Rico por la excelente calidad de nuestros boxeadores. Damos fe de la capacidad de los nuestros y estamos conscientes de lo que podemos alcanzar con ellos camino a Tokio. La Federación Puertorriqueña de Boxeo tiene nuestro respaldo en toda gestión que pueda realizar sobre este tema. Vamos a continuar trabajando y empujando para tener más presencia de nuestros boxeadores”.

Laureano explicó que no está satisfecho con el proceso, ni la decisión.

“Es injusto para los países que utilizamos los recursos para la preparación deportiva de nuestros atletas y cuidarles su salud, que ahora no puedan medirse de tú a tú con sus oponentes en un ring. Han sido muchos los eventos que se han llevado a cabo en burbujas y con éxito. ¿Por qué no lo hicieron con el boxeo? Esta decisión fue amarga. No se está teniendo en consideración el talento boxístico de nosotros”, dijo el también exboxeador.

“Este evento se pudo cambiar de fecha y de sede. Nuestro equipo femenino, todo América sabía que era el equipo para vencer. Teníamos las expectativas que todas las chicas, objetivamente, tenían la calidad para estar en los Juegos Olímpicos”, puntualizó Laureano.

A su vez, la Presidenta del COPUR le envió un mensaje a los atletas de boxeo.

“Quiero dirigirme a nuestros atletas del deporte de boxeo, admiro el sacrificio, el esfuerzo y todos los arreglos especiales que han tenido que realizar en sus vidas durante este año y medio de pandemia. Estoy consciente de sus desvelos por cumplir su sueño olímpico, del sacrificio de sus familias y su anhelo por representar a nuestra Patria, Quiero decirles que no vamos a detener nuestra gestión de continuar luchando por ustedes tanto en la Federación Internacional de Boxeo como con el Comité Olímpico Internacional de cara a futuro”, concluyó Rosario Vélez. La entrada de Rivera, Puerto Rico suma a 27 atletas a la Delegación de Tokio 2020: Adriana Díaz, Melanie Díaz, Brian Afanador (tenis de mesa); Enrique Figueroa y Gretchen Ortiz (vela), Wesley Vázquez, Andrés Arroyo, Ryan Sánchez (800 metros); Jasmine Camacho-Quinn (100 mts vallas), Victoria Stambaugh (taekwondo), Lauren Billys (ecuestre), Franklin Gómez (lucha olímpica), Verónica Toro (remo), Rafael “Rafa” Quintero (clavado), Yankiel Rivera (boxeo) y Selección Nacional Baloncesto Femenino.

