El golfista Rafa Campos se une a la Delegación de Puerto Rico para Tokio 2020

El golfista Rafael “Rafa” Campos fue confirmado hoy, lunes, como atleta 34 de la Delegación de Puerto Rico para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Será la primera vez que el deporte del golf tendrá representación masculina en las Olimpiadas, que se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto y que podrás ver a través de Telemundo. Se espera la integración de la atleta femenina para el lunes, 28 de junio.

"Representar a mi Isla en el evento deportivo más importante del mundo es un sueño hecho realidad. Aún no lo creo. Me siento feliz, orgulloso y muy bendecido de tener esta oportunidad de que el deporte al que le he dedicado mi vida se sume a nuestra Delegación en Tokio" expresó Rafael Campos.

Campos clasificó entre los mejores 60 golfistas del mundo en la posición 57. Esto se determinó por el escalafón mundial de la Federación Internacional de Golf.

Para el Comité Olímpico de Puerto Rico y la Puerto Rico Golf Association (PRGA) es un sueño hecho realidad la clasificación de Campos. Ambas instituciones deportivas, esperan extender la alegría de la noticia hasta la próxima semana cuando se confirme la integración de la atleta María Fernanda “MariFe” Torres al #EquipoPUR.

“Es una noticia positiva, llena de buenas vibras y que sigue llenando de entusiasmo a nuestra Delegación. Tener a Rafa como el primer varón en representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos, después de tanto sacrificio, es motivo de celebración”, dijo la presidenta del COPUR, Sara Rosario Vélez.

“Ahora estaremos esperando junto al presidente de la PRGA, Sydney Wolf, que llegue ese listado oficial para unir a la primera mujer en la historia en representarnos en el golf con MartiFe”, añadió la conductora del podcast Vamo’ Arriba Mi Gente que saldrá este miércoles a las 9:00 p.m. por la plataforma digital del COPUR.

Por su parte, Wolf no puede ocultar su emoción con la noticia olímpica.

“Es un sueño de muchos años. Hace años esperaba esta noticia. Es una noticia excelente para Puerto Rico. Estamos sumamente contentos”, expresó el presidente de la PRGA.

El líder del golf en Puerto Rico está ansioso por la confirmación de la clasificación de “MariFe” Torres. El organismo deportivo espera por la publicación del listado oficial el próximo lunes.

“Este logro es parte de nuestro programa juvenil. Ellos han estado practicando fuertemente. En la PRGA hicimos todo lo posible para poder jugar en las mejores competencias. Después que terminaron con el PRGA, ellos empezaron con sus carreras como profesionales. Han trabajado fuertemente para representar a Puerto Rico”, añadió Wolf, quien confesó que estuvo en el grupo de propulsores en 1999 para reincorporar la disciplina al programa olímpico en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Como antecedente, el Golf había estado en la competencia olímpica en los Juegos de París 1900 y San Luis 1904.

Desglose de la delegación Tokio 2020: Rafa Campos se une a los 33 atletas ya clasificados: Adriana Díaz, Melanie Díaz, Brian Afanador (tenis de mesa); Enrique Figueroa y Gretchen Ortiz (vela), Wesley Vázquez, Andrés Arroyo, Ryan Sánchez (800 metros); Jasmine Camacho-Quinn (100 mts vallas); Victoria Stambaugh (taekwondo); Lauren Billys (ecuestre); Franklin Gómez (lucha olímpica); Verónica Toro (remo); Rafael “Rafa” Quintero (clavado); Yankiel Rivera (boxeo); Selección Nacional Baloncesto Femenino; Steven Piñero y Manny Santiago (Skate); Yarimar Mercado (tiro) y Melissa Mójica; María Pérez y Adrián Gandía de judo.

