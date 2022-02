“El maestro se está muriendo de hambre”: educadora indignada explica cómo sobrevive

Diana Ginés es maestra de ciencias en la escuela María T. Piñeiro en Toa Baja, pero también labora en el laboratorio del Hospital Regional de Bayamón y como mesera para poder sobrevivir.

Y es que con su salario base como educadora no alcanza para cubrir otros gastos o en caso de una emergencia.

Para tener una idea, Ginés cobra como maestra $1,681.40 mensuales y restándole los gastos básicos como el pago de la renta, el auto, la luz, el agua, entre otras cosas, le sobran solo $86.40.

“Así estamos viviendo los maestros de Puerto Rico. Yo quiero decirle al secretario del Departamento de Educación que apoye al magisterio, que nosotros necesitamos justicia salarial, con esto yo acabo de demostrar que el maestro se está muriendo de hambre”, expresó Ginés en Día a Día.

Los maestros continúan con la manifestación denominada el “teacher’s flu”. El lunes se ausentaron unos 4,400 educadores, mientras que el martes, la cifra aumentó a 4,557.

Más temprano, la secretaria de la Gobernación, Noelía García, advirtió a los empleados públicos que se ausenten sin presentar una excusa médica, que no van a cobrar.

La secretaria sostuvo que se aplicarán los reglamentos a los bomberos y a los maestros que están participando del llamado a ausentarse.

“Todo empleado público que no se circunscriba a su reglamento de Recursos Humanos, se le aplicará. El Bombero que falte por más de tres días y no traiga una excusa médica no se la va a pagar. Aquel que no presente una excusa y cumpla con sus reglamentos, no se le va a pagar. Lo mismo va a pasar con los maestros”, expuso la secretaria.