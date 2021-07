El nadador boricua Jarod Arroyo se va para Tokio 2020

La Federación Puertorriqueña de Natación (FPN) recibió esta noche la confirmación de su primer nadador en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Jarod Arroyo. Es el atleta 36 de la Delegación de Puerto Rico para Tokio 2020.

“Ahora estoy tan contento con esta oportunidad y estoy muy orgulloso de representar a nuestro país en Tokio. Gracias a mis entrenadores Fernando Canales y a Bob Bowman. Gracias a mi familia, papá, mamá y mi hermana. También a la Federación y al Comité (Olímpico de Puerto Rico) por todo el apoyo que me han dado. Estoy muy contento ahora. ¡No sé qué más decir!”, dijo Arroyo desde Arizona, Estados Unidos.

El nadador de 19 años estuvo activo en el Campeonato de CCCAN de Natación en San Juan el pasado fin de semana buscando sus marcas A en los 200 y 400 combinados, mismos eventos que logró ponchar su boleto por la regla de universalidad con marcas B. El tiempo de 2:00.61 es en 200 combinados y en los 400 combinados está sembrado con 4:16.63.

“Tengo la fe de que voy a nadar muy bien allá (Tokio). Ahora está todo en las manos de Dios para poder hacer más. Estoy muy contento ahora. Le dedico esta clasificación a todo el mundo”, puntualizó el medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Enfocado en su carrera.

La FPN está esperando por la confirmación de la atleta femenina que pudiera representar a Puerto Rico.

Arroyo indicó que “tengo que prepararme para ir a Finlandia al campamento de entrenamiento del Comité y después vamos a Tokio. Me tengo que enfocar para mis eventos y también tengo que empacar”.

Se despidió dejándole un mensaje a Puerto Rico: “gracias a todos por todo el apoyo que me han dado. Gracias por la oportunidad. Estoy muy orgulloso de nadar por ustedes y por nuestro país. ¡Vamos, Puerto Rico!

Por su parte, el presidente de la FPN, Fernando Delgado, indicó que “sumamos más alegrías, Jarod Arroyo acaba de ser confirmado por la FINA para participar en dos eventos que tienen marca B, 200 y 400 combinados”.

El atleta fue contactado por el Presidente y la vicepresidenta de la FPN, Betsmara Cruz, para darle la noticia. “La alegría fue tanta que está muy emocionado”, indicó Cruz.

En las redes sociales, el nadador expresó a sus seguidores “estoy orgulloso de decir que voy para Tokio. Quiero tomar un minuto para agradecer a todos los que me han ayudado para llegar aquí. Un especial agradecimiento a Fernando (Delgado), Mona, Bob y Logan. He aprendido mucho de estos entrenadores excepcionales y estoy agradecido por su guía. También gracias al COPUR y a la Federación por todo lo que me han dado y también por esta oportunidad. Y, por último, también, quiero agradecer a mi familia y amigos por todo lo que han sacrificado por mí. Los amo a todos. ¡Gracias por ayudarme a llegar aquí!”.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en natación se distinguen por hacer una variación en las marcas. Los tiempos de Río 2016 se utilizaron para hacer la métrica de las marcas solicitadas para Tokio 2020. Según la tabla comparativa, el cambio requerido en las marcas varía entre -0.3 hasta -1.6 de centésimas de segundos.

Puerto Rico en la natación de Juegos Olímpicos ha participado desde Roma 1960 para sumar 13 citas con la historia, siendo Vanessa García la máxima representación con cuatro participaciones desde Atenas 2004 hasta Río 2016.