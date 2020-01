El Rey Charlie no se unirá a manifestaciones

Este video me traerá controversia, pero es mi sentir y era peor quedarme con el pensamiento!! Este video lo hice usando LA RAZÓN Y EL SENTIDO COMÚN, no dejandome llevar por emociones, por la ira, por el coraje o por la furia que siento!! Lo hice pensando en el bienestar de todos los puertorriqueños, pensando en la inestabilidad que traería una manifestación masiva como la del pasado verano y en que quiero ir avanzando sin perder el ritmo!!! En momentos de emergencia como los que estamos viviendo debemos agotar energías y esfuerzos en cosas esenciales como ayudar a nuestros compueblanos del area sur a levantarse, no en tratar de destituir a figuras políticas!! Entonces de manera sensata y juiciosa hagase estas pregunta: Es momento de salir a la calle a detener todo cuando en Noviembre tenemos la oportunidad de limpiar la casa como queremos? Es necesario formar el caos e ir a pintar paredes dañando propiedad publica y privada? Es necesario dejar de producir y ayudar para estar exigiendo algo que en Noviembre podemos cambiar con solo inscribirnos y salir a votar? Sinceramente usted a pensado en las consecuencias de una manifestación masiva como la del pasado verano? Usted a pensado en quien tomará las riendas del país si Wanda renuncia? Saben que? Al final del dia salir a manifestarse para que Wanda, Rivera o cualquier otro político reununcien en estos momentos de emergencia y de desastre natural no les afecta a ellos, LE AFECTA A TODOS LOS PUERTORRIQUEÑOS!!!