Cámara y Senado suspenden sesiónes por casos de COVID-19 en el Capitolio

Los presidentes legislativos, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José Luis Dalmau Santigado informaron este viernes, la suspensión de los trabajos, luego de que empleados y legisladores arrojaran positivo al COVID-19.

El presidente de la Cámara de Representantes expresó que: “Tomando en consideración los lamentables sucesos notificados por el Senado sobre los casos positivos por COVID-19, de forma preventiva estaremos tomando los siguientes pasos:

1.Todo el personal de la Cámara de Representantes se mantendrá laborando de manera remota y por medio de plataformas digitales, salvo el personal esencial, según sea notificado tomando las medidas de seguridad dispuestas en el protocolo para atender estos casos.

2.Se ha coordinado para que todo el personal adscrito a la Cámara de Representantes y la Superintendencia del Capitolio se realice pruebas compulsorias de COVID-19 el próximo jueves, 15 de abril de 2021.

3.La Sesión Legislativa de la semana que viene ha sido cancelada. La Cámara reanuda su Sesión el martes, 20 de abril de 2021 a la 1:00 de la tarde.

4.Las vistas públicas en calendario no serán canceladas. Las vistas serán realizadas de forma digital por la plataforma de Zoom solamente con el personal esencial. Toda agenda planificada de reuniones y compromisos de los funcionarios electos de la Cámara se mantendrá inalterada mediante las plataformas digitales”, dijo Hernández Montañez en comunicación escrita.

Mientras que el presidente del Senado sostuvo que adoptó una Orden Administrativa para decretar un receso de labores desde el lunes, 12 de abril de 2021, hasta el viernes, 16 de abril de 2021.

“Ante la amenaza a la salud que representa el Covid-19, he decretado un receso administrativo para salvaguardar la salud y dar mayor seguridad a los empleados que trabajan en el Senado. Tenemos un firme compromiso no solo con nuestro personal, si no también con sus respectivas familias y las personas que nos visitan”, manifestó Dalmau Santiago.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.