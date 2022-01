Elección especial en Guaynabo: cierran los colegios electorales

La elección especial para escoger al alcalde o a la alcaldesa del Municipio de Guaynabo, será este sábado 15 de enero.

Los colegios estuvieron abiertos de 9am a 3pm, según establece la Proclama de la Comisión Estatal de Elecciones. Sin embargo, se les dará espacio a aquellas personas que aún permanecen en los colegios desde antes de la hora del cierre.

Los votos serán contados a mano según dijo la vicepresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera.

Así transcurrió la votación de los candidatos:

Dana Miró

La candidata a la alcaldía de Guaynabo, Dana Miró, ejerció su derecho al voto este sábado en la Academia Gersh.

“Yo no pertenezco a ninguna estructura, ninguna maquinaria, yo no vengo aquí con los dedos amarrados", sostuvo al llegar al colegio.

Miró votó junto a su esposo Luisito Vigoreaux.

Edward O'Neill

Ejerció su derecho al voto con un llamado a que no se le vincule con su padre y exalcalde Héctor O'Neill.

"Esta es mi campaña, yo decido cómo lo voy a hacer, ya basta de dos años y medio amarrándome a algo que no es mío", dijo a la prensa.

Julio “Pipe” Abreu

Llegó en la mañana al colegio Adianez junto a su esposa y sus hijos para votar debajo de su imagen en la papeleta.

Indicó que "ese voto representa devolverle la confianza a Guaynabo, mirar hacia un futuro esperanzador y dejar atrás un pasado al que no queremos regresar”.

Georgie Navarro

Pese a no ser candidato oficial para correr como alcalde, el representante confió en el movimiento de pueblo que lo apoya por nominación directa.

"A veces piensan que los únicos que se organizan son los políticos y las maquinarias. Esto ha demostrado que cuando un grupo de presidentes de unidad del campo se unen y hacen un movimiento, ponen a temblar a la maquinaria. Ponen a temblar a las estructuras", expresó.

"Yo no soy un marciano. Yo soy Georgie Navarro, el legislador de aquí por 18 años, que me conoce todo el mundo, vivo aquí en Guaynabo hace seis meses, he estado viviendo esporádicamente durante nueve años, cuatro años una vez, tres años una vez, y me iba mudando”, agregó.

El legislador emitió su voto en la Escuela Nueva Urbana.

Telenoticias entrevistó en la semana a los candidatos, excepto a Edward O'Neill, quien no estuvo disponible.

A continuación, el orden en que aparecen en la papeleta:

Esta elección ocurre debido a la renuncia de Ángel Pérez, la cual fue efectiva el 16 de diciembre.

Pérez fue arrestado por las autoridades federales en la madrugada del 9 de diciembre. Un Gran Jurado acusó a Pérez Otero de conspiración para cometer soborno y "kickbacks", soborno y extorsión. El exalcalde se declaró no culpable.

