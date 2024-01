Elenco de Hoy Día Puerto Rico encabeza la portada de El Nuevo Día  

La familia de Hoy Día Puerto Rico con la integración de los talentos Jasond Calderón y Carlos McConnie, quienes encabezaron la portada del periódico El Nuevo Día (Endi) este martes.

Ambas personalidades expresaron al medio su agradecimiento y emoción de formar parte del programa mañanero. Lee aquí la nota completa.

En el caso de Calderón, quien también forma parte del elenco de Raymond y sus Amigos, contó que aunque no está acostumbrado a levantarse temprano, la nueva encomienda y la personalidad de sus compañeras, Ivonne Orsini, Jacky Fontánez y Pamela Noa lo ayuda a "comenzar el día animado".

"Solo estoy aportando un poco más de energía de ellas", dijo Jasond a El Nuevo Día. "En Telemundo me han dado más oportunidades y las he aceptado con gusto y más con estas compañeras con las que ya he trabajado anteriormente", agregó.

Por otro lado, McConnie afirmó sentirse contento de ser parte del equipo. "Es uno de los programas de televisión puertorriqueño que yo veo, que me gusta el formato, y que entiendo que yo encajo bien en él", expresó.

"Cada cual tiene como que su rol, y su personalidad, y todos somos un poco diferentes, pero nos llevamos bien y nos complementamos", añadió.

El programa celebra este 2024 el tercer aniversario con importantes novedades, incluyendo la integración de estas dos personalidades.