Eliezer Molina advierte realizaría arresto ciudadano contra sospechosos de tiroteo

Aunque entiende que en las próximas horas la Policía arrestará a los sospechosos de tirotear su residencia, el ambientalista y candidato al Senado por acumulación, Eliezer Molina, advirtió este lunes que de no ser así pronto, realizará un arresto ciudadano.

Molina aseguró que ya tiene a los individuos identificados, a quienes describió como "altamente armados" y "ligados a muchas personas".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Le estoy dando el espacio prudente a la División de Delitos Mayores, y si no lo hacen, en las próximas horas nosotros vamos a hacer un arresto ciudadano. A mis hijos nadie los va a matar. Yo se lo dije al gobierno. A nosotros no nos importa la persecución. A nosotros nadie nos va a intimidar”, expresó el ambientalista en entrevista con WKAQ 580 AM.

Denuncia que las autoridades han dilatado la investigación “pasándose la papa caliente”.

Alegó que tanto el CIC de Mayagüez y Aguadilla tuvieron que inhibirse de la investigación por las pesquisas de la cueva Las Golondrinas en Aguadilla, el Condominio Sol y Playa en Rincón, y la Parguera, en las que Molina ha sido protagonista al denunciar estructuras construidas ilegalmente en esos lugares.

Es la División de Crímenes Mayores quien ahora investiga el ataque contra el candidato al Senado y su familia el pasado jueves en la noche, en San Sebastián.

Por su parte, la oficina de prensa de la Policía ofreció declaraciones escritas ante las expresiones de Molina, en las que aseguraron que la pesquisa "está muy bien encaminada".

"Los agentes han estado laborando sin detenimiento desde el primer día. Para proteger la misma, no podemos ofrecer detalles. Mientras más datos se hacen públicos acerca de una investigación, mayor es el riesgo de que se afecte su resultado", leen las expresiones.

"Ante la negativa del Sr. Molina de cooperar con los agentes de los CIC de Mayagüez y Aguadilla, que conforme a su deber ministerial iniciaron profesionalmente la investigación, el comisionado Antonio López Figueroa, reasignó la pesquisa a la división de Crímenes Mayores", añadieron.

"Este caso se está trabajando con la misma diligencia que se sigue en todos los procesos de esta naturaleza. Recalcamos que, según lo requieren las reglas de procedimiento criminal en Puerto Rico, es mandatorio recopilar evidencia admisible y que se sostenga más allá de duda razonable ante el Tribunal. En nuestro estado de Derecho, para presentar una acusación contra alguna persona, no bastan las conjeturas o sospechas", finalizaron.

Dispararon desde un vehículo en movimiento.