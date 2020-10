Eliezer Molina buscaría construir más hospitales en la Isla de resultar electo

El candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina, dijo en el Debate Infraestructura 2030 del pasado 8 de octubre que, de resultar electo, en el ámbito de la infraestructura de salud su administración estaría enfocada en desarrollar nuevos hospitales. “Necesitamos más hospitales porque lo que tenemos no da abasto”, añadió.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá Cortés, explicó que existen parámetros para saber si un área en específico necesita un hospital. Se supone que la población tenga una facilidad médica a, por lo menos, 40 minutos de distancia de su hogar, a la que pueda asistir en caso de emergencias, sostuvo.

Señala que no se le puede reclamar a la ciudadanía que respeten la Orden Ejecutiva si los candidatos a la gobernación la violentan.

Puerto Rico cuenta con 51 hospitales entre los cuales hay alrededor de 12 mil camas. En la actualidad, hay cerca de 9 mil camas en uso, según Plá Cortés, lo que deja unas 3 mil camas disponibles. “Desde ese punto de vista es muy difícil plantearnos mayores hospitales. Aunque hay grupos que siguen construyendo porque hay áreas que no cuentan con fácil acceso”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura Esencial y Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Félix L. Rivera Arroyo, expresó que “hacen falta más hospitales distribuidos por las distintas regiones de la isla”. Además, recordó que hay que crear e implementar un programa de mantenimiento para los que ya existen.

Explicó que la comisión que preside solía verificar las estructuras de los hospitales antes de que los privatizaran por la reforma de salud. Desde entonces, perdieron el acceso a los planos. “Nosotros nos hemos ofrecido a revisarlos de forma gratuita. Le hemos hecho la petición a la Autoridad de Edificios Públicos un sin número de veces, pero nunca han llegado a establecer un plan”, señaló Rivera Arroyo.

El Departamento del Trabajo identificó 25,000 empleados del sector privado que cobraron ilegalmente.

El ingeniero sostuvo que los hospitales no están atemperados a los códigos de construcción. “No están ‘a código’ como deberían ser mantenidos”. De acuerdo al experto, los hospitales que fueron construidos antes de la implementación del Reglamento de Edificación del 1987 tienen un riesgo enorme de daños significativos debido a que no cumplen con los nuevos estándares. Estos edificios podrían colapsar y no quedarían aptos para utilizarse luego de un terremoto.

En un mapa que recoge los hospitales alrededor la Isla, se observa la escasez de facilidades hospitalarias en la zona central montañosa.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.