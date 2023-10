Eliezer Molina truena contra el comisionado de la Policía: “¡Usted es un descarado!”

El excandidato a la gobernación y activista, Eliezer Molina, tronó este miércoles contra el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, tras ser arrestado frente al condominio Sol y Playa, en Rincón.

"Para arrestar a Eliezer Molina, toda la flota del comisionado de la Policía haciendo el ridículo una vez más comisionado. Usted [comisionado] es un ignorante que manda a arrestar y utiliza el poder que se le ha otorgado a usted para defender a los corruptos, como lo hizo en Parguera, como lo continúa haciendo en Rincón. ¡Usted es un descarado! Y en algún momento la vida nos va a poner de frente a un micrófono y se lo voy a decir en frente, porque usted es un descarado", manifestó Molina en entrevista con WKAQ 580 AM.

Según se indicó, el motivo del arresto fue por presuntamente violar una orden de acecho que tiene una residente en su contra, la cual fue emitida el pasado 14 de septiembre y está vigente hasta 6 de noviembre. La intervención quedó captada en video. Mira el video.

En la tarde, el abogado de Molina, Gabriel Olivieri, informó que las autoridades determinaron que no radicarían cargos.

"Están locos por verme preso", dice.

"¿Tiene miedo de mí, comisionado? ¿Usted tiene miedo, gobernador? ¿Cuál es el miedo que tiene el gobierno que constantemente me están secuestrando? Me están persiguiendo, me están arrestando, y nunca pueden procesarme porque saben que no están los elementos del delito. ¡Esto es una canallada!", añadió.

El incidente ocurrió mientras se daban los procesos para demoler el muro, según ordenó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El lunes, el grupo de ambientalistas prohibió la entrada de la maquinaria a la playa, denunciando que tenían liqueos que podrían contaminar la zona.