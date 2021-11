Eliezer Ramos anticipa cambios en su equipo de trabajo si es confirmado

Si logra ser confirmado por el Senado, el designado secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, anticipó el jueves que habrá cambios en las jefaturas de la agencia.

“Hasta el momento, los resultados del equipo de trabajo han trascendido afuera del Departamento de Educación. Yo me siento satisfecho con esos resultados. No quiere decir que el equipo va a quedar intacto. Una vez pasemos este consejo y consentimiento del Senado, todo el mundo está en evaluación”, dijo el secretario en entrevista radial con NotiUno.

Al preguntarle si eso significa que puede haber cambios en el equipo de trabajo, Ramos Pares contestó “claro que sí. Yo estoy seguro que en el caminar los habrá. Una vez identifiquemos las fortalezas y debilidades de todo el mundo, sin duda alguna, habrá cambios en el equipo de trabajo”.

El secretario rechazó que se le haya puesto como condición a su confirmación, que destituya al subsecretario Héctor Joaquín Sánchez Álvarez.

"¡Orden en la casa!", dice a quienes pretendan chantajearlo para que expulse al secretario auxiliar, Héctor Joaquín Sánchez.

“No estoy ajeno a lo que trascendió en los medios públicos. Y eso será un tema que atenderemos con quienes tengan preocupación sobre el equipo de trabajo de este servidor. Yo creo que quien está en evaluación es este servidor, no es más nadie. Este servidor debería tener, si tiene la confianza del Senado, poder escoger quien va a estar en su equipo de trabajo. Yo no he recibido peticiones para que alguien se quede en su posición ni que alguien salga del equipo de trabajo como condición”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Manuel Bonilla Sánchez expresó que Ramos Parés “ha tenido, por lo menos, unas conversaciones y una comunicación muy efectiva con nosotros en beneficio del magisterio puertorriqueño. Hemos logrado pasos trascendentales, en algunos no estamos de acuerdo, pero nos hemos sentado a negociar y eso es lo que necesitamos”.

La Asociación de Maestros, representante exclusivo de los maestros en el Departamento de Educación, tiene como política pública no endosar públicamente a los nominados a la agencia.