Elizabeth Torres truena contra el PNP y dice que “sus días están contados”

La delegada congresional Elizabeth Torres reaccionó este lunes al proceso que inició el Departamento de Justicia para destituirla de su cargo por alegado incumplimiento con los deberes y funciones del cargo para el cual fue electa.

En una misiva publicada en redes sociales, Torres catalogó la conferencia de prensa del secretario de la agencia, Domingo Emanuelli, como un "espectáculo".

Aquí sus declaraciones:

Hoy se oficializó el inicio de un nuevo capítulo en el libro de la corrupción y la persecución política por medio de la fabricación de casos por parte de una colectividad corroída desde sus entrañas.

El Partido Nuevo Progresista pone bajo sol de medio día las artimañas sistémicas que sus agentes y aliados políticos acomodados en todas las agencias de gobierno son capaces de realizar de manera desesperada con el único fin de silenciar cualquier voz que tenga el coraje de denunciar sus turbios actos.

El pueblo verá una vez más, con más atención esta vez, el tipo de administración criminal que nos gobierna. Cuando un gobierno es capaz de usar su poder para violentar derechos fundamentales, perseguir, coaccionar, arrinconar, angustiar y lastimar a un pueblo entero en nombre de la salud pública; cuando vemos sus actos de corrupción y trampas en casos como el de la reserva federal en Salinas; cuando presenciamos la absolución de un político que se declaró culpable por hostigamiento sexual; cuando vemos los múltiples arrestos por fraude y corrupción; cuando nos abofetea la cara todos los días la impunidad de los criminales de cuello blanco, no es de extrañarse lo que la isla presenció hoy contra una funcionaria electa en las urnas.

La conferencia de prensa fue todo un espectáculo como si de una criminal terrorista buscada por la Interpol se tratase. Cuanta vergüenza siento como militante que he sido de un partido alejado totalmente de la justicia y la verdad.

Cuánta vergüenza siento como estudiante de Derecho y como ciudadana. Sin embargo, a la vez, me siento extremadamente afortunada de ser yo quien lleve esta lucha, no solo en nombre del pueblo que me escogió y que me apoya, sino de todos los libre pensadores y amantes de la libertad que no tienen espacio en ese partido y cuyos reclamos son ignorados todos los días.

Creo que el PNP comete hoy un grave error como lo cometió al impulsar la Ley 167. Creo que el desespero y el odio nublaron su juicio una vez más.

El pueblo no es tonto y ha visto cómo el partido le ha tirado la toalla al resto de los delegados que sí han violentado la ley de forma descarada y sin consecuencias. El pueblo es sabio, aunque el PNP no lo crea así. En un programa, ante la pregunta de qué haría el partido conmigo frente a mis denuncias de corrupción, el señor Carmelo Ríos contestó “ya tú verás, déjalos que hierva que ellos ablandan anticipando así este nuevo acto de persecución política.

A ello, yo respondo, los días del PNP están contados.