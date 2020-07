Joven madre que falleció tras dar a luz dio negativo a COVID-19

La joven madre que murió el domingo, poco después de dar a luz, no habría estado contagiada con el COVID-19.

El esposo de Nahiomi Miranda informó este miércoles que las pruebas realizadas al cuerpo de la joven dieron resultados negativos. La información, según dijo, habría sido confirmada por Ciencias Forenses.

"Agracias a todos los que han estado al pendiente. Estamos más que agradecidos", escribió.

Ayer, martes, el secretario del Departamento de Salud (DS), Lorenzo González, dijo que entendía que la mujer, de 24 años, había dado positivo a una prueba molecular y que esperaban por resultado de la autopsia.

Posteriormente, el DS envió un comunicado de prensa para aclarar que la muerte era catalogada como sospechosa a COVID-19.

“Estamos evaluando este caso porque aparenta ser una muerte por COVID-19. No queremos adjudicarlo a COVID-19 oficialmente, estamos esperando el análisis del Instituto de Ciencias Forenses”, adelantó el funcionario por comunicado.

Salud investiga si se trató de una muerte por COVID-19.

Declaraciones de la familia - martes

"Todos los familiares nos encontramos sumamente afectados ante la incertidumbre de su inesperada partida. Al día de hoy, el hospital ni el equipo médico que atendió a Nahiomy no nos ha proporcionado la razón de su muerte, incluso, pese a diversos intentos, no hemos logrado contactar a su médico, por lo que no conocemos qué sucedió. Su cuerpo se encuentra en Ciencias Forenses en donde se le estará realizando una autopsia, la cual esperamos nos arroje luz sobre las razones de su deceso", expresaron en declaraciones escritas.

Con la relación a la bebé recién nacida, informaron que se encuentra en perfecto estado de salud.

