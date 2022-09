Emiten alerta de salud por casos de leptospirosis

Ante las inundaciones causadas en toda la Isla por el paso del Huracán Fiona, el Departamento de Salud emitió una alerta de salud sobre la leptospirosis, una enfermedad que puede afectar a cualquier persona que entre en contacto con agua contaminada con la orina de animales infectados.

“La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede causar condiciones de salud graves en los riñones, hígado, meningitis, dificultad para respirar y sangrado. Es una enfermedad que podría ser letal. Desde la semana pasada emitimos un aviso y estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para que conozcan cómo prevenirla, específicamente que se alejen de las aguas contaminadas” indicó el secretario de Salud, Carlos Mellado.

El pasado lunes 19 de septiembre, se compartió un Aviso de Salud sobre la enfermedad a las facilidades de salud, a todos los hospitales, CDT's, Centros 330 y clínicas de diálisis y la Guía para el manejo de casos de pacientes relacionados a dicha enfermedad. La guía está disponible a través del portal.

Al momento, se identificaron siete casos sospechosos que se encuentran bajo investigación. A todos los pacientes se les realizó una toma de muestra y se espera por el resultado; no obstante, por tratarse de una enfermedad letal todos los comenzaron el tratamiento de antibiótico. Los casos responden a cuatro hombres y tres féminas entre las edades de 10 a 69 años, y se encuentran en las regiones Bayamón, Metro, Ponce, Caguas y Mayagüez.

Importante que ante la mínima sospechosa ser cuidadosos para evitar los contagios.

El periodo de incubación de la leptospirosis es de 2 a 30 días; la mayoría de los casos de enfermedad se producen de 5 a 14 días después de la exposición. Entre los primeros síntomas de la enfermedad destacan: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ojos enrojecidos, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ictericia (piel y ojos amarillentos), sarpullido y tos.

A continuación, algunas recomendaciones para evitar contagiarse con leptospirosis:

• No camine, nade, no se bañe, ni sumerja la cabeza o trague agua de inundación o de cualquier cuerpo de agua que pueda estar contaminado con orina de animales o agua de la inundación.

• Cubra las cortaduras de la piel con vendajes o curitas a prueba de agua u otro tipo de material que no permita la entrada de agua.

• Si va a manejar con escombros, utilice ropa de mangas largas, cubra la mayor parte de la piel, use guantes, gafas de seguridad y zapatos cerrados.

• No camine afuera descalzo. Use ropa, guantes, zapatos cerrados o botas protectoras a prueba de agua, cerca de aguas o tierra mojada que puedan estar contaminadas.

• No utilice agua de inundación o de cuerpos de agua para limpiar la casa o lavar ropa.

• Mantenga los alimentos y la basura en recipientes cerrados y, si puede, coloque trampas para ratas.

• Si usted se siente enfermo y tiene los siguientes síntomas debe buscar evaluación médica de inmediato. Detección temprana salva vidas.

La agencia hace un llamado a que toda persona que tenga síntomas de leptospirosis se comunique inmediatamente con su profesional de la salud o visite una sala de emergencias.

“El tratamiento contra la enfermedad es más eficaz cuando se inicia lo más pronto posible” concluyó Mellado.

Para información visite la página del Departamento de Salud o la del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades.