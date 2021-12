Empleados de Cataño protestan tras descalificación de Gabriel Sicardó

Cerca de 100 empleados del Municipio de Cataño se manifiestan este lunes frente a la alcaldía, tras la descalificación del alcalde interino, Gabriel Sicardó.

Según se informó, los empleados exigen que se lleven a cabo unas votaciones para elegir el nuevo alcalde.

Julio Alicea será certificado y juramentado como alcalde de Cataño, luego de que el Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) descalificara a Sicardó, informó el domingo el gobernador Pedro Pierluisi.

“No hay que dar mayores explicaciones”, dijo Pierluisi. Mientras, preparan comicios para elegir al sustituto de Ángel Pérez en Guaynabo.

“Entendemos que no cumple con nuestro Reglamento para la evaluación de candidatos. Tomamos esta decisión en defensa del partido. Entendemos que no es un candidato idóneo para la alcaldía de Cataño. Entendemos que no pudiera sobrellevar el escrutinio público que conlleva una candidatura como esa. Y en los mejores intereses del Partido Nuevo Progresista, así como, del pueblo de Cataño, decidimos no darle paso a esa candidatura”, dijo el gobernador al culminar la reunión de Directorio.

Fue el alcalde de Orocovis, Edgardo Colón Berlingeri el que para efectos de votación presentó la candidatura de Sicardó.

Sicardó fue avalado por el Comité Evaluador del PNP para correr en la elección especial. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz propuso que para el futuro el grupo encargado de certificar en primera instancia a los aspirantes tenga mejores herramientas para hacer el cernimiento.

Hacemos un análisis de la controversia y aún quedan cabos sueltos.