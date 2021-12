Empleados del Departamento del Trabajo denuncian imposición de receso navideño

Los trabajadores del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) reaccionaron a las críticas de los trabajadores desempleados que han acudido estos pasados días a las oficinas de la agencia a solicitar sus servicios y las han encontrado cerradas señalando, que el receso de Navidad "es el último capricho del secretario del Trabajo, Carlos J. Rivera Santiago".

La secretaria de Organización de la Unión General de Trabajadores (UGT), Mayra Rivera Cordero, actuando como portavoz de dichos empleados, señaló que “la responsabilidad por la no prestación de los servicios no puede adjudicarse a los empleados del DTRH. Quienes deben ofrecer una explicación pública son los Lcdo. Rivera Santiago y la Señora Ruth Vázquez, pues fueron precisamente ellos quienes, sin mediar justificación alguna para el receso navideño, decretaron arbitrariamente el mismo mediante un comunicado circulado en horas de la noche, en un correo producido por la Plataforma Outlook, a la cual muy pocos empleados tienen acceso, justo antes del día señalado para el comienzo del receso."

“El cierre no tan solo ha generado malestar entre los que visitan nuestras oficinas en los pasados días y hasta el próximo 3 de enero de 2022. Los empleados han señalado que para muchos de ellos el cierre ha significado múltiples contratiempos ya que, al igual que el público, no fueron notificados sobre el mismo hasta horas antes de imponerlo. Esto ha traído como consecuencia el que se alteren los proyectos de vacaciones y la disponibilidad de días acumulados. Para otros, también ha significado el quedarse sin recibir el pago de dichos días por no contar con tiempo suficiente en la acumulación de vacaciones”, explicó la dirigente del sindicato que representa a los trabajadores de la agencia.

Los empleados han resentido las expresiones que en su contra se han vertido a través de los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales. Señalan éstos que, al igual que el público en general, ellos fueron sorprendidos con la decisión del Secretario de quien han señalado siempre actúo de la misma manera caprichosa mientras se mantuvo al frente del DTRH.