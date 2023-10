Empleados públicos recibirán bono especial antes de diciembre

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo este martes que buscará darle una bonificación adicional a los empleados públicos que no pertenecen al sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU), como parte del sobrante de los recaudos del gobierno y que el gremio acordó con la Junta de Control Fiscal al aprobar el Plan de Ajuste de la Deuda.

“Parte de el sobrante ya está estipulado en el plan de ajuste que le va al sindicato Servidores Públicos Unidos. Yo quisiera que sí, que todos los empleados tengan una bonificación, no te puedo dar la cantidad. Sé que no va a ser, no se va a acercar a la bonificación del año pasado, porque el año pasado tuvimos un sobrante enorme. En esta ocasión el sobrante no es tan grande, así que, esa decisión se debe estar tomando en algún momento antes de diciembre, porque lo ideal es que le llegue a los empleados esa bonificación antes de la época navideña. Van a tener su bono de Navidad como siempre, pero también tendrán, yo espero, otra bonificación. Pero como dije, quienes tienen un van a recibir una bonificación mayor son los del SPU”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Sobre la medida aprobada en la Legislatura que aumenta de 15 a 50 por ciento la partida de fondos que utilizan los legisladores de distrito para repartir a sus constituyentes, el gobernador sostuvo que esperara asesoría para determinar si la firma.

“Tendré que ver cuando llegue a la oficina, que asesoramiento recibo, por ejemplo, de la agencia fiscal de AAFAF, de la Oficina De Gerencia y Presupuesto, entre otras. Esas agencias me asesoraran. Tendremos que ver si eso se cumple con el plan fiscal del Gobierno, entre otras cosas. No me voy a adelantar porque yo no tengo la medida ante mí. A mí me gusta tener el asesoramiento de las agencias”, sostuvo.