En la mira de la Cámara el Director de ATM

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, anunció el miércoles que citará a una sesión de interpelación al director ejecutivo de la Autoridad para el Transporte Marítimo (ATM), Juan Maldonado De Jesús.

Esto, para que brinde explicaciones concretas relacionadas al alegado uso de una embarcación de carga para fines privados, sobre el servicio de proveer los bienes y artículos que los residentes de Vieques necesitan.

“El director ejecutivo de ATM tiene que explicar, ¿dio la Guardia Costanera autorización para utilizar ese muelle? ¿Cuánto costó ese acarreo? ¿Quién autorizó ese acarreo, sobre las necesidades de los viequenses? Son algunas de las preguntas que merecen una contestación”, sentenció el Presidente de la Cámara durante una entrevista radial (WKAQ).

Controversia por uso de lanchas

El martes trascendió que viequenses quedaron varados el pasado fin de semana como consecuencia de que supuestamente se le alquilara lancha de Vieques a un millonario para su boda en la isla municipio. El senador independentista Juan Dalmau Ramírez radicó la Resolución del Senado 997 para que se haga una investigación sobre estas denunciar y para indagar sobre la naturaleza del contrato entre Puerto Rico Fast Ferries y la ATM.

“Lo vamos a citar a una sesión de interpelación. Ayer (martes) yo le envié al secretario de la Gobernación (Ricardo Llerandi Cruz) las fotos, le envié mi molestia con respecto a lo que se hizo y le advertir que podía interpelar al director ejecutivo de la ATM. No sólo le ha faltado el respeto a los viequenses y culebrenses, pero el tener un director ejecutivo en San Juan no resuelve los problemas en Ceiba. Se necesita una persona aquí (Ceiba), no en un escritorio en aire acondicionado en San Juan”, añadió el líder legislativo.

“Las embarcaciones que se están utilizando para llevar artículos y bienes a las islas municipios son las de ATM porque las embarcaciones privadas que acarrean carga todavía no tienen la rampa necesaria para poder descargar en los muelles autorizados por la Guardia Costanera. Sin embargo, de una manera sorprendente autorizan que una de estas embarcaciones privadas pueda atracar en puente de Mosquito (Vieques). Pero, sin embargo, para suplir las necesidades de los residentes de Vieques, ese muelle no se puede utilizar”, finalizó.

