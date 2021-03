En protesta | La Utier arranca su paro de 24 horas por contrato con Luma

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) es encuentra -este lunes a las 10pm- en paro de 24 horas por contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con Luma Energy.

Hoy, a las 10am, la Cámara de Representantes celebrará una vista pública sobre el acuerdo entre la AEE y Luma. Depone la Aliza de Empleados Activos y Jubilados.

La Utier reclama estabilidad del empleo y denuncia un aumento a la luz y la eliminación del convenio; a causa del acuerdo.

Desde las 6am, empleados de la Utier permanecen en la entrada de las oficinas Administrativas de la AEE, en Santurce. Llevan carteles que leen: "A Luma lo sacamos TODOS" y Sí al colectivo, no a Luma".

La AEE implemento ayer, lunes, medidas de contingencia de cara al paro. Supervisores -gerenciales- de la corporación pública, atenderán cualquier situación.

"Entendemos (que a causa del paro) no habrán mayores consecuencias, de no ocurrir nada grave o inesperado. No tenemos, al momento, incidentes reportados" dijo -más temprano- por radio (WKAQ), Efran Paredes, director ejecutivo de la AEE.

"Tenemos gerencias trabajando AHORA en la calle. Obviamente, los unionados son pieza clave de la fuerza laboral", agregó.

Pendiente a Telemundo y Telemundopr para una ampliación.

La gran concentración será el martes ante la investigación que realiza la Legislatura por el contrato de Luma Energy.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.