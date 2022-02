En resumen: el conflicto entre Rusia y Ucrania

Rusia lanzó este jueves un amplio ataque contra Ucrania, golpeando ciudades y bases con bombardeos aéreos y artillería.

La invasión es el violento desenlace a años de tensión entre los dos países, mayormente por la insistencia de Rusia de impedir que Ucrania se una a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la cual son miembros países de Europa Occidental y Estados Unidos.

Rusia ve como una amenaza el que Ucrania entre a la OTAN y tiene un interés geopolítico y estratégico en este país, por no tener salida al mar.

Aquí un resumen de lo que ha ocurrido:

1991 – Ucrania se independiza de Moscú

1994 – Ucrania sale de su inmenso armamento nuclear a cambio de que Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia garantizaran su seguridad y soberanía

2010 - Viktor Yanukovych, identificado como prorruso, entra al poder en Ucrania

2014 – Inicia la crisis, pues el presidente Yanokovich se niega a seguir asociándose con Europa y echa a un lado los tratados. La gente de Ucrania sale a las calles y da un golpe de estado. Yanokovich huye y se refugia en Rusia.

Rusia entonces tomó la parte sur de Crimea y encendió una rebelión en el este con separatistas prorrusos.

2021 – A finales de año, tropas rusas se movilizaron a la frontera con Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte sobre sanciones económicas.

1 de febrero de 2022 - El presidente ruso, Vladimir Putin, niega que planifique invadir Ucrania

18 de febrero de 2022 – Joe Biden dice estar convencido de que Rusia determinó invadir Ucrania

21 de febrero de 2022 – Putin dice reconocer la independencia del este de Ucrania (Donetsk y Luhansk) y envía sus tropas a la zona

24 de febrero de 2022 – Rusia ataca a Ucrania.

“Si Ucrania quiere unirse a la OTAN, es una amenaza directa a la seguridad de Rusia”, dijo Putin.

El presidente ruso amenazó además a quienes intenten intervenir en el conflicto.

“Quien trate de detenernos y crear más amenazas contra nuestro país, nuestra gente, debe saber que Rusia responderá inmediatamente y tendrá consecuencias nunca antes vistas en nuestra historia. Estamos listos para cualquier desenlace”, manifestó.

Mientras, el gobierno de Ucrania dijo que tanques y tropas rusas cruzaron la frontera en una “guerra de gran escala” que podría reescribir el orden geopolítico y cuyas consecuencias se hacían notar en todo el mundo.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, declaró la ley marcial en todo el país.

“Rusia se ha embarcado en un camino del mal, pero Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad”, declaró.

Zelenski dijo los líderes europeos que, si no ayudan hoy a Ucrania ante el ataque ruso, "mañana la guerra tocará a sus puertas".



"Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas", alertó Zelenskyy en un discurso emitido en Facebook.