Culpable Jay O’Neill González por el asesinato de Rosimar Rodríguez

Un jurado emitió este miércoles un veredicto unánime de culpabilidad contra Jay O'Neill González Mercado por el secuetro y asesinato de Rosimar Rodríguez.

El grupo deliberó por cerca de tres horas.

La lectura de sentencia fue pautada para el 16 de noviembre.

CULPABLE de asesinato en primer grado. CULPABLE x 2 violaciones a Ley de armas. CULPABLE de ofrecer info falsa a PoliciaPR. CULPABLE de secuestro. — Ivette Sosa (@ivettesosaT2) October 6, 2021

González Mercado fue acusado de secuestrar y asesinar a la joven Rosimar Rodríguez Gómez el 17 de septiembre del 2020.

El martes, la defensa insistió en que su cliente no estuvo presente en el vehículo que se utilizó para secuestrar a la víctima.

Aquí más sobre el caso de Rosimar Rodríguez Gómez.

“Yo no puedo ir a un cuartel y decir “yo maté a esta persona”. Eso tiene que corroborarse. El que yo lo diga no lo hace cierto y obviamente la prueba que ha estado corriendo no ha corroborado que eso sea así”, dijo a Telenoticias la defensa de O’Neill González, el licenciado Manuel Morales-Smith.

"Aquí estamos, pidiendo justicia para mi niña", dijo la madre de la víctima, Rosimar Rodríguez.