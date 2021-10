En su etapa final el juicio contra Jay O’Neill González

El juicio en su fondo contra Jay O'Neill González, imputado de secuestrar y asesinar a la joven Rosimar Rodríguez Gómez el 17 de septiembre del 2020, entró en su etapa final luego que el ministerio público sometiera su caso. Este miércoles, las partes rendirán sus informes finales y se impartirán las instrucciones al jurado para que se retiren a deliberar.

El martes, la defensa insistió en que su cliente no estuvo presente en el vehículo que se utilizó para secuestrar a la víctima.

Aquí más sobre el caso de Rosimar Rodríguez Gómez.

“Yo no puedo ir a un cuartel y decir “yo maté a esta persona”. Eso tiene que corroborarse. El que yo lo diga no lo hace cierto y obviamente la prueba que ha estado corriendo no ha corroborado que eso sea así.”, dijo a Telenoticias la defensa de O’Neill González, el licenciado Manuel Morales-Smith.

"Aquí estamos, pidiendo justicia para mi niña", dijo la madre de la víctima, Rosimar Rodríguez.

El primer testigo de defensa lo fue el serólogo forense, Roberto López Arroyo, quien declaró que tras su análisis, no pudo detectar la cantidad necesaria de características que le permitieran concluir que el material genético le pertenece a una persona. Aseguró que detectó un perfil incluso de ADN.

El segundo testigo de la defensa fue el técnico de huellas dactilares, Omar Manzo Hernández. El agente aseguró que del vehículo solo se levantaron dos huellas que no se comparan con la del acusado, ni con nadie en el sistema de huellas almacenado en el sistema de datos de la Uniformada. Dijo que ambas huellas carecen de valor identificativo.

“Ese es su vehículo. Esa es la prueba. Ustedes escucharon que él lo estuvo usando hasta después de los hechos. El 20 [de septiembre] todavía andaba en ese carro.”, argumentó la fiscal Jessika Correa.

A preguntas de por qué no se hallaron huellas del conductor del auto, dijo que “se limpió, definitivamente”.