En una manifestación pacífica: Camioneros se aglomeran en la avenida Kennedy

Pese a que cancelaron el paro que habrían convocado para este lunes, decenas de camioneros se reunieron esta mañana en la Avenida Kennedy en Puerto Nuevo en una manifestación pacífica para exigir el cumplimiento de sus tarifas de acarreo acordadas el pasado mes de diciembre.

Ayer, domingo parte del gremio llegó a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal de que no se va a revertir dicho aumento tarifario. Aunque consiguieron ese acuerdo, transportistas aseguran que las empresas no cumplen con lo establecido y no pagan lo justo y correspondiente por su trabajo.

Más tarde, el grupo de manifestantes espera trasladarse hasta el Capitolio para llevar su reclamo al gobernador, Pedro Pierluisi para exigir que se firme la Orden Ejecutiva que, precisamente, establecería que los comerciantes cumplan con dichas tarifas, según dijo el portavoz de la Confederación de Camioneros de Puerto Rico, Luis Falcón a Telenoticias.

“Que el señor gobernador le diga a las empresas que tienen que cumplir con la ley tarifaria para con los camioneros”, aseguró Falcón.

Además, aseguraron que se mantendrían en el Capitolio "hasta el domingo" si no le entregan la Orden Ejecutiva firmada por el Gobernador.

Pero, harán caravana hasta la Milla de Oro en Hato Rey.

