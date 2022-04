Deponen a favor de proyecto que limita el aborto

Las vistas públicas sobre el proyecto del Senado 693 que pretende limitar el aborto luego de las 22 semanas de gestación continúa este sábado con deponentes que están a favor de la medida.

Profesionales de la salud advirtieron el viernes que la medida aumentaría los abortos, pretende legislar el criterio médico y procura ejercer el poder y el control del Estado contra las mujeres.

La doctora Yari Vale Moreno, directora de planificacion familiar del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, criticó la intención de la medida.

“Este proyecto no responde a ninguna emergencias al público en Puerto Rico. Impacta negativamente a la salud de la mujer, a la vez que impide la buena práctica de la medicina. Tratar de definir la viabilidad en base a 22 semanas es ignorar que la capacidad de vida es individualizada y la capacidad tecnológica disponible localmente no es no se acerca a las aulas de un remoto centro con recursos ilimitados. Debe estar bien claro que en Puerto Rico un feto de 22, 23 o 24 semanas no es viable en la inmensa mayoría de los casos, el que uno haya sobrevivido es un caso anecdótico y no se puede establecer como norma”, dijo la doctora en su ponencia.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Victor Ramos se opuso al proyecto por que “la medida interviene en la práctica de la medicina y pretenden legislar cómo funciona una profesión”.

Se indicó que hay manisfestaciones a favor y en contra del proyecto a las afueras del Capitolio.