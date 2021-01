Encuentran cadáver baleado en Dorado

Una muerte violenta fue reportada a las 2:00 a.m. del sábado, en la carretera PR-165 kilómetro en Dorado.

De acuerdo a la información preliminar, agentes adscritos al Distrito de Dorado se encontraban dando rondas preventivas y encontraron el cuerpo de un hombre baleado que no ha sido identificado en el área verde.

El occiso fue descrito como de 20 a 25 años, tez trigueña, pelo negro, ojos marrón, estatura aproximada de 5”5, peso 140 libras aproximadamente, vestía pantalón mahón largo y camisa color negra.

Las autoridades investigan.

