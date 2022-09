Enorme socavón afecta la seguridad de residentes en San Juan

Un enorme socavón amenaza la seguridad de los residentes de la barriada Santo Domingo, en San Juan, donde ya se han reportado varios incidentes.

Los vecinos de la comunidad temen que el socavón -que ya es bastante profundo- continúe ocasionando daños a sus viviendas, por lo que urgen acción de las autoridades.

Se trata de una tubería la cual recoge las escorrentías de toda la zona y que ha ido colapsando poco a poco.

“Hay un problema de tubería que ya está colapsando. Primero fue en el parquecito, ahora es en esta propiedad. Me he movido varias veces a diferentes agencias, pero nadie me da algo certero”, denunció Miguel Santiago, vecino de la comunidad.

“Esta tubería lleva años. El tubo es cuadrado, y ya el tubo – la parte de arriba – ya está empezando a colapsar. Qué pasa, que cuando el tubo empieza a colapsar, la tierra que hay encima se la sigue tragando”, explicó.

Santiago indicó que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, personal de FEMA y Obras Públicas llegaron a personarse al lugar.

"Quedaron en que iban a ver qué iban a hacer. Estoy esperando todavía", agregó.