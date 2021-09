Entre lágrimas: comerciante denuncia robo en su negocio en Humacao

Entre lágrimas, el propietario del restaurante “Vida Mía”, ubicado en Humacao, denunció que delincuentes robaron su negocio este jueves.

“Hoy no es un súper día para mí. Acabo de llegar al negocio y me encuentro con que se me metieron. Me rompieron el cristal y se me metieron. Se llevaron casi todo lo poquito que podía tener ahí. Con tanto sufrimiento ya logrado.”, dice en el vídeo.

Mira aquí el vídeo:

Narra cómo llegó al lugar, con la actitud positiva que lo caracteriza, y encontrós las puertas de cristal rotas.

“Como es de esperarse, me llevaron el petty (cash), las cosas que tenía aquí, la caja registradora. Y es bien triste señores, porque esto no ha sido nada fácil. El que me conoce sabe el sufrimiento, y lo mucho que he tenido que trabajar y meter mano aquí, contra viento y marea.”, añadió.

A pesar de la fuerte situación, el hombre publicó -posteriormente- el menú de su negocio para este jueves.

"Dios siempre está conmigo. Vamos pa' encima, eso es material", publicó.