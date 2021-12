Entre lágrimas: madre narra incidente con bala perdida que llegó hasta su casa

Una joven madre acudió a las redes sociales para narrar el gran susto que vivió, luego que una bala perdida entrara a su residencia, en Caguas. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre.

Según se supo, se escucharon unas tres detonaciones y una fue la que impactó la ventana que daba para la cocina del apartamento.

“Normalmente mi hijo a esta hora esta recogiendo los trastes. Yo pude haber perdido hoy a uno de mis hijos. Nosotros no somos una familia que estamos metidos en problemas", dijo la mujer en el video que publicó en Instagram.

"Mis hijos tienen 19 y 12 años respectivamente. Son niños de sus casas. Lo que sé hasta el momento es que un vehículo paso y tiro varios tiros al momento, y uno de ellos cayó en la cocina de mi casa. No hay ninguna necesidad de divertirse tirando tiros al aire. No hay necesidad”, añadió.

En una de las publicaciones que subió al "story" de Instagram, la mujer hizo un llamado de cero balas al aire.

"Te pido de por favor, si posees armas de fuego, no las utilices para tirar tiros al aire.. una madre no está lista ni tan solo imaginar que pudo haber perdido a un hijo. Individuo que se divirtió tirando tiros en Caguas para River Park, Dios no permitió que le hicieras daño a mis hijos.. Pero hoy tú mataste mi paz y felicidad", escribió.

