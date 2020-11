Entregan informe sobre chat de Telegram al panel del FEI

Los Fiscales Especiales Independientes a cargo de la investigación del chat de Telegram que impulsó la salida del exgobernador Ricardo Rosselló y sus allegados, entregaron su informe, según confirmó a Telenoticias el portavoz de la Oficina del Panel Fiscal Especial Independiente (PFEI), Luis de la Cruz.

El PFEI había concedido varias prórrogas que solicitaron Leticia Pabón Ortiz y Miguel A. Colón Ortiz aludiendo a que han tenido que cancelar varias entrevistas con testigos de la pesquisa.

Las posibles actuaciones ilegales evaluadas habrían sido cometidas por Rosselló Nevares, el ex director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino Vega, el ex asesor Legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia, el ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, el publicista, Edwin Miranda Reyes, y el cabildero y ex director de campaña de Rosselló Nevares, Elías Sánchez Sifonte.

Fue el pasado 13 d julio de 2019 que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó 889 páginas del polémico chat.

